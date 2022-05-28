跨性別者大話連篇　天生女人假陰莖扮男　呃3女施虐性侵最細16歲

英國跨性別人士辛格（Tarjit Singh），天生的性別是女，6年間扮成天生男性先後和3名女子交往，他和女友性交時堅持穿衣服且關燈保持完全漆黑，再用假陰莖扮成男人。3任女友先後起質疑他的性別，即被他虐待、毆打和侵犯，更被威脅要維持關係。其中年紀最小的受害人只有16歲，她發現辛格的假陰莖後被毆打，受精神操控後覺得自己太蠢，「他看起來像個男人」。雖然英國法庭認定辛格是跨性別男子，但她堅持3名受害人同意性交，「完全知道我是女人」，否認所有控罪。不過，當地法庭日前判他包括性侵、死亡威脅等10項控罪罪成，將於7月判刑。



辛格性交時堅持穿上衣服，被受害人質疑後，他改說自己曾變性，但被發現身上沒手術痕跡。（示意圖／資料圖片）

案情指，32歲、來自恩菲爾德（Enfield）的辛格出生時是女性，本名Hannah Walters，法庭現認定他是跨性別男子，要用「他」及「辛格」稱呼。他被指2010年6月至2016年3月期間扮成天生男性和3名女受害人交往，性交時堅持穿衣服及關燈，在漆黑中用假陰莖和受害人性交。受害人先後對他的性別起疑，之後被他襲擊、虐待及操控。辛格全數否認罪行，聲稱受害人知道他是女人。

第1名受害人事發時只有16歲，首次性交時她全身赤裸，但辛格緊持穿上全套衣物，有次她發現辛格綁上假陰莖性交，一問下辛格竟聲稱自己剛剛變性做女人，惟坦白後2人赤裸相對，辛格身上無手術痕跡，她繼續表示懷疑，辛格即發火打人，稱關係比性生活重要，叫她多表達自己感受。受害人最終報警，並自覺太蠢，「他看起來像個男人，他表現得像個男人」。

辛格被英國法院認定是跨性別男子，他本名Hannah Walters，不過他否認有隱瞞性別，堅稱3名女友都知道他是女人。（警方圖片）

第2名受害者聽到的版本又不同，辛格說自己天生是個男孩，十幾歲時才變性做女人，現在想重新當個男人。

第3名受害者指，她2014年在約會網站認識辛格，以為他是男人，有次聽到辛格爸爸叫他「漢娜」，辛格當時告訴對方自己想變性當女人，「告訴我她是個女孩」。受害者以為辛格完成變性後才和她見面，留意到辛格有女性乳房，但卻沒有手術疤痕，才意識到一切是謊言。她起疑後辛格抓狂及對她施虐，她忍不住去報案，調查時始接觸到另外2名受害者。

3名受害人發現辛格不是天生男人後，被他施暴及威脅維持關係。（示意圖／Getty Images）

調查指，辛格曾到訪過多個犯罪網站，包括1間製造超逼直假陰莖的公司。其中1名受害人留意到網上跨性別者的故事，察覺辛格可能說謊，揭發他本名是Hannah Murray，以前犯事入獄是關押在女子監獄。受害人覺得受騙，以為處於一場異性戀關係，最終均有現身作證，防止再有女性被辛格傷害，「他是個操縱者，他瘋了，他是個充滿惡意的女人」。檢方形容辛格用最令人不安和痛苦的方式欺騙受害人。

辛格早前被控3項插入對方身體侵犯罪（未經同意用陰莖以外的身體部位或物品插入他人的陰道或肛門）、6項造成實際身體傷害的襲擊罪及1項威脅殺人罪罪成，將於7月27日判刑。

（綜合）