不想努力？富婆新娘貼871萬嫁妝　有車樓有錢　新郎全程黑面惹議

結婚是人生最幸福的事，一對新人理應幸福笑容滿載，惟內地卻有新郎於婚禮上「揦口揦面」，事件成為網上熱話。四川成都近日有對新人結婚，女方總值871萬元（人民幣，下同，約1016萬港元）的嫁妝引起網民關注，當中包括260萬元（約303萬港元）基金，另有商舖、洋房及豪車等，單常嫁妝不少人表明「𦧲飯應」，願意立即迎娶，但婚禮上新郎卻全程黑面，愁眉不展，比起嫁妝金額更惹起網民談論。

有網民猜測新郎是否被父母逼婚，或是不滿女方羅列陪嫁禮單，會被人嘲笑吃軟飯或自家沒面子。不過也有人認為「既然想掙這份錢，就是心裡哭，臉上也要陪著笑，耷拉着臉給誰看啊？要是我堅決不會這樣」。



四川成都近日有對新人結婚，女方總值871萬元人民幣（約1016萬港元）的嫁妝引起網民關注。（「星視頻」影片截圖）

據內媒報道，該場婚禮於上周六（21日）舉行，婚禮現場放置了1個牌展示陪嫁禮單，羅列出8大嫁妝，當中包括260萬元基金（約303萬港元）、260萬元洋房、200萬現金（約233萬港元）及70萬元（約82萬港元）豪車，最便宜的戒指也達13萬元（約15萬港元），總值高達871萬元。而新郎的聘禮加上金飾共41萬元（約48萬港元），新娘也將其加在嫁妝中，網民紛紛表示「娘家人給的底氣太足」。

娶了富婆不用憂柴憂米，新郎的人生可以不用努力了，按理說會心裏會樂得開花，可是新郎卻全程沒笑容，樣子很不情願，輕輕牽着新娘的手拍照時，眼神多度飄向別處，反觀新娘則一直含情脈脈，微笑看着新郎，因此引來網民眾多猜測。有人認為新娘看樣子像40多歲的富婆，而新郎是年輕的小伙子，似是「姨姨，我不想努力了」的婚禮版，新娘倒追男方，而男方雖不太情願，但看在錢的份上才結婚，也有人認為嫁妝都是婚前財產，會由女方保管，男方因一時得不到而不高興。

（綜合報道）