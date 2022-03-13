台男突收前女友姐短訊關心被他1句打槍　網民：故事應該會很精彩

現今詐騙集團眾多，而詐騙的手法也越來越新穎，就有網友分享，某日突收到一則陌生訊息，對方聲稱是前女友的姐姐，因為不捨兩人結束感情而希望跟自己聊聊，沒想到該網友1句神回覆，更是讓眾人笑翻。



原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，內容為一段對話截圖，而對方自稱是原PO前女友的姐姐，並傳訊表示「自己真的有被你們曾經的點點滴滴感動，我親眼見證你們從中學到大學，走入社會一起工作。」而原PO與妹妹也曾是許多學校、周圍朋友所稱羨的情侶，因此相當不理解為何兩人會選擇分開。

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隨後對方也解釋很多時候覺得這就是愛情，而因為工作的關係，沒有太多關注兩人的戀情，直到原PO把自己的社交軟體刪除後，也聽見周圍的朋友說原PO與妹妹已經分手，「直到今天，你爸爸才有把你的Line po給我，我們能聊聊嗎？」收到如此訊息後，原PO感到相當傻眼，並隨即以1句話打臉對方，表示「我爸3年前就過世了，你是在觀落陰嗎？」 （編按：觀落陰又稱觀靈術，活著的人在作法者的指引下靈魂出竅，到陰曹地府旅遊。）

貼文曝光後，也吸引千名網友點讚，眾人笑翻回應「亂槍打鳥的詐騙，可是我想繼續聽她掰的故事，應該會很精彩」、「以後要連祖宗十八代都編進去了」、「詐騙還得兼編劇阿」、「噗，哈哈哈，詐騙集團，無所不入」、「新劇本耶」、「開頭劇本又變了喔。」

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