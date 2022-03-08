女友和前女友同時懷孕　台男想同前任復合結婚　現任：我怎麼辦？

電視劇般的劇情真的會在現實生活中發生嗎？台灣有女子在討論區上發文，指自己與男友拍拖約2個月，最近發現意外懷孕約1個月，詎料男友前度也已經懷孕約3個月。台女質疑男友一直與前女友未有斷絕來往，而且男友打算與前度復合，令台女不知如何是好。



台女在討論區上分享，稱男友的前女友突然通知，她已經懷孕3個月，而自己亦已經懷孕約1個月。圖為示意圖片。（GettyImages）

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台女在Dcard討論區上發文分享個人經歷，說男友現時30歲，前女友26歲，男友與前女友分手前拍拖約3年半，自己則25歲，與男友拍拖約2個月，男友家人一直希望他盡快結婚。

早前男友收到前女友家人來電，說他們的女兒懷孕了，希望男友可以回去與女兒結婚，而且他的前女友亦都一直希望可以復合。台女指她與男友一直都有做足安全措施，意外懷孕可能是安全套有品質問題，亦提醒大家「不該省的別省」。

不過台女亦懷疑男友前女友的懷孕時間，「對方懷孕3個月，而我懷孕1個多月，但是我還是覺得女生懷孕時間點很奇怪，不是對方說謊懷孕，就是男友和我在一起時還有跟前女友見面」。

台女直指，男友既然決定與前度復合，覺得自己比男友更加不知道可以怎樣辦。圖為示意圖片。（GettyImages）

「1個是3個月不能墮胎，想要他回去，而女方家人都知道懷孕了，而我是懷孕1個多月，但只有男友知道我懷孕」，台女男友直言「很煩，不知道該怎麼辦」，但台女心想，「煩的應該是我吧，你決定跟她在一起，那我怎麼辦？我肚子裏的小孩怎麼辦？是直接叫我拿掉的意思？」

網民亦都質疑樓主男友曾經出軌，認為即使男友不與她分手都要認真考慮，「你很綠，然後你還在考慮回收」、「你超綠還沒發現，是鬼遮眼嗎？」、「3個了，確定是男友的？如果確定，你自己要好好想清楚」、「自己推算時間看那男的有沒有偷吃」。

有留言建議台女，無論選擇是什麼都一定要好好想清楚孩子的未來，因為他是最無辜的1個。網民又說，如果要將孩子生下來，就要有決心憑自己將他撫養成人，否則就要考慮趁時間還許可墮胎。

（Dcard討論區）

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