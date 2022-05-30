完約3個月仍被前上司急召　大學講師嚇到重新改卷　同路人：我明

離職不代表工作已完結？有曾任大學兼職講師的網民發文分享其前上司的恐怖行為，指任職時薪資極其低微，卻被前上司不斷要求做過量的工作，最過份是其工作合約已於今年2月完結，但前上司突然在5月底致電他，稱他之前批改的學生試卷有問題，「以嚴厲和威嚇的口氣要求我去學校，攞返啲卷重新改過」。他被對方的恐怖態度「嚇親」，在萬分恐懼下答應了回去改卷。

事件惹來熱議，有熟悉教育界的網民稱明白樓主做法，又指香港教育界圈子窄，「如果有心針對，真係會冇運行」。



有曾任大學兼職講師的打工仔於網上發文表示，他的工作合約已完結3個月，但前上司卻致電他，以嚴厲和威嚇的語氣要求他回校改卷。（《自體發光辦公室》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」表示，任職該間大學的兼職講師時，前上司已不斷要求他完成過量的工作，而且初時完全不說明課程和評估要求，卻在批改完功課和考卷後才說明要求，然後不斷要求他修訂，「硬生生將一份part-time工變成full-time，薪資卻連清潔阿嬸都不如」。

樓主指出，最過份是工作合約完結後3個月，前上司竟致電要求他回校改卷，他於驚恐下只好答應，但細想後覺得前上司「憑乜嘢？」，卻又很擔心對方會對他做出恐怖的舉動，十分無奈。

有網民認為樓主可以大條道理拒絕前上司的要求，「你咁都驚，唔恰你恰邊個」、「過咗3個月，改返轉頭？分都應該出埋啦，咩大學嚟呀，當時改好咗就咁啦，唔好睬啦」。有網民建議「去勞工處開file啦，怯就輸成世㗎，唔好怕，只會有恃冇恐」、「完咗合約，我多數收返顧問費用，請貴校畀咗一半顧問費先，再約個時間我先再返嚟」。

不過有熟悉教育界的網民指出，「我都唔贊成返去，不過提供教育界嘅context（環境）大家參考下，就會知佢驚乜，教育界真係好細，如果有心針對，真係會冇運行，尤其是專上教育，你諗下香港有幾多間專上學府？所以驚都正常，中小學同工都成日撞到熟人，老細間又好多校長會呀，同辦學機構呀之類，消息好流通，有心中傷真係冇仇報」。