紐約地鐵女子突遭狂漢扯頭髮禁錮　驚恐求救旁人竟袖手旁觀

美國德州上周二（24日）再發生令人髮指的校園槍擊案，釀最少22死，令美國治安問題繼續受各界關鍵。然而，任意傷害他人的事件仍然猖獗，網上近日流傳片段顯示，曾多次發生襲擊案的紐約地鐵上一名女子無故遭人扯頭髮施襲，惟其他乘客、包括多名彪形大漢竟視若無睹，未出手阻止。



影片顯示，一名穿連帽衛衣的黑人男子在紐約地鐵一車卡上一面高聲說粗言穢語，一面大搖大擺行走，然後坐下。鄰近乘客見狀立即走開，與他保持距離，惟坐在他身旁的女子來不及逃走，站起身時即被他一手抓住頭髮拉回座位。

該女子狀甚驚恐，說「來人救救我吧」求援，但其他乘客、不論男女都沒有反應。約半分鐘後，施襲者高聲說「站起來」，握住受害女子的頭髮拉起她，再用力將她推向車廂另一側，她才逃出生天。

受害女子被扯頭髮，向其他乖客求救不果。（互聯網）

施襲者其後繼續作出怪異行為，在車廂內遊走，並爬到座椅上猛踢車窗，直至列車到達下一站才下車，消失在人群中。

影片在當地引起廣泛迴響，事關紐約地鐵近期已發生最少兩次嚴重襲擊事件，包括一名男子上周日在鐵路範圍被槍殺，以及上月造成29人受傷的槍擊案。另外，今次事件雖不涉及槍械，但旁人竟對有人無故受襲視若無睹，不禁令人心寒。

事後，紐約警察部門表示關注到影片內容，但未收到有人正式報案。

狂漢猛踢地鐵車窗。（互聯網）