民主黨議員痛罵：這是美國獨有的災難　學生要擔心返學被槍殺

美國德州一間小學發生槍擊案，震驚全國。康乃狄克州的民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）在國會上指責這是美國才會發生災難，並指責共和黨一直迴避責任，任由一次又一次的同類事件發生。



墨菲在5月24日，槍擊案發生後，在國會上發言時要求國會正視槍擊問題：「我在這裏要跪下並懇求我的同事，在這裏尋求方法通過槍械管制的法律，避免這種事件再次發生。」

墨菲在2012年當選參議員，資歷尚淺，但在他當選前數周康乃狄克州才發生駭人校園槍擊案。20歲患有精神病的槍手闖入紐敦鎮桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）進行槍擊，擊斃27名師生後自殺。事件成為美國歷來最嚴重的小學槍擊案，亦是死亡人數第二多的校園槍擊案。

圖為5月24日，民主黨參議員墨菲在會上促請國會通過槍管議案。（C.SPAN Youtube截圖）

「這些事件只會發生在美國，其他任何地方都不會發生。在其他國家的小孩不用擔心當日返學後會被搶殺，他們的父母不用教導小孩在遇上壞人闖入校園時要把自己反鎖在廁所，並不作一聲以保存性命，任何地方都不會發生這種情況，除了美國。」

墨菲質問國會的議員應要去做些什麼，去保護那些孩子，而不是選擇沉默，去支持那些腦袋有問題的槍手讓他們可以一次又一次進行屠殺。

墨菲在會後談到有共和黨員表示這是精神病的問題，墨菲指責那是「混帳」，「別狗屁那些精神病問題」，因美國沒有比其他國家有更多精神病患者。墨菲稱正是因有這樣的環境，才會促使這些罪犯或重病的人能輕易獲得槍械。