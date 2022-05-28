德州槍擊｜醒目女童抹血詐死騙過兇徒　得悉警方「這樣」立即飆淚

美國德州羅布小學24日遭18歲少年拉莫斯（Salvador Ramos）闖入射殺19名學童與2名教師。11歲女童米婭（Miah Cerrillo）將同學的鮮血抹在身上，躺下裝死，才逃過一劫。米婭回憶道，槍手進入教室後故意看向女老師，說了聲「晚安」後就開槍殺了她。家屬表示，米婭受到極大心理創傷，無法入睡，大量落髮。



根據《紐約郵報》報導，在羅布小學（Robb Elementary School）槍擊案中倖存的11歲女童米婭，27日向CNN首度揭露第一手的案發細節。她說，她所在的4年級班級當時剛放完電影，教室裏的2名老師就收到出現槍手的警報，其中1名女老師隨即跑去鎖門，但拉莫斯已經追了上來。

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米婭說，拉莫斯把老師推進教室裏，故意和她眼神交流，接着說了聲晚安（Goodnight）就開槍殺死了她。當局公布2名罹難教師為46歲的加西亞（Irma Garcia）和44歲的米雷萊斯（Eva Mireles），米婭沒有說明是哪位老師先被槍殺，但拉莫斯很快地射殺另一名老師，並朝着學生掃射，米婭也被碎片擊中頭部、肩膀與背部。

米婭表示，一陣槍聲後，拉莫斯走進隔壁教室，她聽見更多同學被屠殺時的尖叫聲，接着拉莫斯開始大聲播放着悲傷的音樂。聰明的米婭趁着槍手在隔壁教室期間，看見一名女同學渾身是血，便將對方的血抹在自己身上後裝死，還和1個朋友設法拿到老師手機撥打911報警，「拜託過來……我們遭遇麻煩了」。

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隨後，勇敢的米婭躺在被殺的朋友身上，置身血泊中的她成功騙過槍手，靜靜地等了1個多小時，警察終於衝進來擊斃拉莫斯。米婭的家屬表示，等待的時間是如此折磨，年紀尚小的她感覺自己好像躺了至少3小時之久，期間沒有任何救援，一開始她身下受傷女同學還有呼吸，後來卻因傷勢過重而亡。

CNN報道，米婭後來得知警方早已抵達現場，卻遲遲未破門搶救的消息後，她不禁哭了出來，不懂警察為何不進來救他們。警方在案發後第三天的27日才坦承，警員抵達現場約1個多小時後才將槍手擊斃，「這次做出錯誤的決定，沒有任何藉口」。

報導指出，米婭事後遭遇極大創傷，無法入睡，大量落髮，容易受到驚嚇，採訪過程中手機鬧鐘作響也把她嚇了一大跳，她還要爸爸武裝自己，「因為（槍手）會來抓我們。」米婭媽媽表示，女兒曾因腹部腫瘤被診斷出生不久就會死亡，能活下來已經是「奇蹟寶寶」，槍擊案當天上午她因為耳朵痛請假，但米婭堅持想到學校和朋友見面，孰料媽媽送她上學約1小時後，槍手即在上午11點半左右進入校園。

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