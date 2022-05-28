德州槍擊｜槍手傳躲課室壁櫥靜待執法人員　踢開櫃門後擎槍開火

位於美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）5月24日早上被槍手闖入，對人隨機開槍。案中21人死亡，包括19名學童與2名老師。最終被執法人員開槍擊斃的槍手，是18歲的少年拉莫斯（Salvador Ramos）。警方對槍手之於人們的威脅作出錯誤的判斷，是導致場面在足足一小時後才被控制的原因。



美國有線新聞網絡（CNN）知情人士今天告訴，拉莫斯犯案後躲在教室壁櫥，在美國邊境巡邏隊（USBP）人員進入教室時，便現身朝他們開火。

CNN報道，這些人員是24日擊斃槍手的小組成員，當時在槍手開始濫殺師生的一個多小時後攻堅，終結這場造成19名4年級學童和2名教師喪生的攻擊事件。

德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）局長麥克勞（Steven McCraw）在記者會坦承，進行攻堅前已有19名執法人員在教室外的走廊待命，但未作行動，而是等待有人拿來教室鑰匙，以及戰術裝備支援。

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麥克勞表示，案發現場指揮官認為，兇徒正在行兇的槍手（active shooter）變成了一個「絕困目標」（barricaded subject）。對於警方來說，他們對兩種人的處理手法不同。麥克勞承認，現場指揮官的決定是錯。

根據聯邦調查局（FBI）說法，「正在行兇的槍手」是指積極在人口眾多之處殺戮或試圖殺戮的人；「絕困目標」是指持有武器足以傷害他人並威脅別人的人，他將自己孤立在一個地方。

美國海關與邊境保護局（CBP）人員稱，邊境巡邏隊戰術小組成員進入課室時，有一人手持盾牌，另外至少2人隨後與槍手交火。

一名知情人士稱，據信槍手躲在櫥櫃內，等這些人進入課室，然後踢開櫃門開火。

圖輯：槍擊事故造成包括教師及學生共21人死亡，遇害者家屬及友人早前出席悼念活動：

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其中一名倖存的11歲女學生塞里略（Miah Cerrillo）憶述，案發時一名女老師趨前，想把課室門鎖上，但拉莫斯把她推回進入課室，兩人發生眼神交流，他接着說了聲晚安（Goodnight）便開槍殺死了她。

兩名罹難教師為46歲的加西亞（Irma Garcia）和44歲的米雷萊斯（Eva Mireles），女生沒有說明是哪位老師先被殺。女生稱，拉莫斯很快就射殺另一名老師，並朝着學生掃射。女生稱子彈飛過她的身旁，碎片擊中她頭部與肩膀。

女生稱，一陣槍響後，拉莫斯通過一道相連的門，走進隔壁教室，她聽到更多同學的尖叫聲，還有槍響，接着她聽到拉莫斯開始大聲播放悲傷的音樂。聰明的塞里略和朋友設法拿到殉職老師遺下的手機撥打911報警：「拜託過來……我們遭遇麻煩了」。她害怕槍手發現她未死，看看身邊渾身是血、已死的女同學，趁着槍手還在隔壁，便將對方身上的血抹在自己身上後裝死。