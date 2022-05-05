「最美性學博士」許藍方Facebook貼錯相　38歲零修圖真面目曝光

「最美性學博士」許藍方有著出眾外貌，經常會在社群分享專業知識、與粉絲互動，吸引許多網友追蹤。她3日坦言前一天「發錯照片」，意外曝光了真實的皮膚狀態，但也直率表示自己「不喜歡修圖」，正面態度備受讚賞。



許藍方前一天曾上傳一張近距離無修圖照片，引部分網友指出「皮膚老化」、「皺紋明顯」，結果她3日透露在團隊的提醒下，才知道發錯了照片，於是又補上原本應該發的照片，兩張的差別只在於魚尾紋有沒有被瀏海遮住，「我不喜歡修圖也不喜歡濾鏡，除了懶之外也覺得沒必要」。

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現年38歲的許藍方直言，她認為女人在什麼年齡，就會呈現該年齡段的樣子，但也不代表可以放任自己不去維持，「在努力保養的情況下，做臉按摩也好、音波電波雷射都好，只要能讓心情開心就是最好的保養」。一番話引許多粉絲認同表示「自然最美」、「魚尾紋就魚尾紋，自然真實沒什麼不好的」、「發哪張都一樣美」。

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