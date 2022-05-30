港大女生YouTuber小麻神秘真身曝光　清純靚樣惹哄動堅持創作

香港YouTuber小麻（小麻うまる malojam，IG：malo.jam）過去一直都沒有以真面目示人，直至訂閱人數突破1萬之後，決定用真樣拍攝Q&A短片，回答網民及粉絲們對她的問題。其神秘外貌曝光後引來極大迴響，短片上載十多天已有近30萬點擊，人氣極高，其清純樣子與可愛個性令不少網民立即心心眼，給予大大的讚。

不過，小麻亦因網民反應太過熱烈而感覺到壓力，直言「無諗過會搞到咁」，特別是設立頻道只為與粉絲圍爐，詎料現時大家的焦點卻在她的樣子上。雖然如此，小麻說自己暫時不打算放棄，會堅持創作！



小麻早前以真人樣子拍攝Q&A短片，引來網民瘋傳！（YouTube頻道「小麻うまる malojam」截圖）

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小麻的YouTube頻道內容包羅萬有，除了個人生活相關情況外，亦都包括大學生活及香港文化等，十分豐富。該頻道的訂閱人數早前突破1萬大關，她遂於5月16日上載首條以真面目示人的短片，與粉絲們正正式式打招呼。小麻在片中解答了多條粉絲提出的問題，例如自己現時正於香港大學讀書、DSE成績、現時沒有男朋友等，她更提到自己的擇偶條件，包括希望男友與自己「啱傾」，而且要「搞笑」，同樣喜歡拍片就更好。

短片推出之後引來瘋傳，頻道訂閱人數在2星期內幾乎增長4倍，突破4萬大關之餘，Q&A短片的瀏覽次數已近30萬次，是訂閱人數的6倍之多。網民大讚小麻的樣子可愛，性格清純，建議她可以出道做藝人。

由於關注洶湧而至，小麻在IG上發文回應，指她在1個月前還在倒數第1萬個訂閱，感覺興奮，有人會留言讚賞她的短片有創意及才華，令她「沾」（沾沾自喜），甚至截圖留念。不過她意料不到Q&A短片會令自己突然活在大光燈之下，特別是很多人都只討論她的樣子，被指「做女仔真係易」、「靠樣」之類，與過去與粉絲圍爐的模式不同。小麻回應說經營頻道並不容易，曾經有一段時間短片瀏覽數字只有100、200，又稱短片是否好看視乎個人感覺，亦不希望創作被瀏覽量定義。

最後小麻表示，暫時未想到如何應付近期的壓力，但不會輕易因此放棄，「唯有繼用我手中一段片，換你手中一張刀吧」，感嘆地指「其實做女仔從來都唔容易，利申非女權，做男仔都唔易，做人很難的」。