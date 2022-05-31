疑妻出軌　醋夫攜8武器攻擊姦夫砍陰莖浴血當場　控重罪下場慘了

台灣發生恐怖傷人案，1名40多歲男子懷疑妻子與推拿師有染，竟帶着8大武器往找「姦夫」晦氣，包括以空氣槍攻擊對方頭部，以及用斧頭等砍其陰莖位置，招招直取要害。推拿師身體多處受傷，睪丸、陰囊撕裂，案發現場亦血漬斑斑，幸終保住性命。當地地檢署近日完成偵查，以殺人未遂罪拘捕逞兇男子。



40多歲的林男懷疑妻子與推拿師有染，竟帶着8大武器找推拿師晦氣，包括以空氣槍攻擊對方頭部，以及用斧頭等攻擊陰莖，招招直取要害，被起訴殺人未遂罪。（網上圖片）

綜合台媒報道，事發今年4月9日，基隆40多歲林姓男子因懷疑妻子與50多歲柯姓推拿師有染，竟於當日晚上攜帶長刀、折疊刀、斧頭、空氣槍等多款武器到柯男家找晦氣。

２男當場爆發口角，林男氣憤下以長刀砍向柯男頭部，再用斧頭、空氣槍等攻擊對方腹部、陰莖位置，並以折疊刀斬柯男臀部，造成柯男頭部及其他部位多處受傷，陰囊及睪丸更有撕裂傷痕，因頭部受創出現暈眩、惡心症狀。幸好柯男兒子見狀報警，並阻止了林男繼續攻擊，柯男傷勢沒有進一步加劇，才能保住性命。

40多歲的林男懷疑妻子與推拿師有染，竟帶着8大武器找推拿師晦氣，攻擊陰莖。（示意圖／資料圖片）

警方當場從林男查獲3把折疊刀、長刀、斧頭、2支空氣槍、氮氣鋼瓶。林男承認有攜帶武器及攻擊柯男，但辯稱是對方還擊令自己情緒失控，強調刀械及斧頭都沒有開鋒，沒想過要殺柯男。

檢察官近日完成調查，認為林男因積怨已久挾怨報復，而攻擊柯男時均朝頭部等要害下手，容易造成對方死亡，殺人犯案意圖甚明，以涉嫌殺人未遂罪名起訴林男。