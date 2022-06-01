有蟲？港男淘寶網購9蚊30粒鵪鶉蛋　有異味照食疑生迴蟲肚痾超慘

網上購物陷阱多，選購食物就更要小心！有網民分享指，早前在淘寶網購入鵪鶉蛋零食，進食時已發現有異味，事後更懷疑生蟲肚瀉，需自行買藥治療，因而呼籲大家「揀淘寶食物小心啲」。



港男購買了1款價值9元人民幣（約10.6港元）共30粒真空包裝的香辣鹽焗鵪鶉蛋，懷疑是進食後出事。（淘寶網截圖）

該網民日前在facebook群組「淘寶唔開心share （中伏group)」表示，早前進食在淘寶網購入的「可能係渠鼠或老譚行過的雞肝或鵪鶉蛋」，懷疑導致肚裏生蟲，更上載一張疑似蛔蟲的照片。從樓主提供的照片所見，他購買了1款價值9元人民幣（約10.6港元）共30粒真空包裝的香辣鹽焗鵪鶉蛋，懷疑是進食後出事，又指吃用時已感覺有異味，「不過我都食」。

樓主坦言自己貪平購買，但事件「搞到我好辛苦」，需自行買藥杜蟲，因而奉勸大家「最好唔好買」。不過他補充指，部分淘寶食物還是衛生又好吃的，「揀得精明嘅話就冇事」。

港男稱早前進食在淘寶網購入的鵪鶉蛋，懷疑導致肚裏生蟲，更上載一張疑似蛔蟲的照片。（FB「淘寶唔開心share （中伏group)」圖片）

網民看完樓主的分享都揶揄他是「勇者」，「生命作賭注」、「樓主在玩命，食元素周期表都要淘寶」、「淘埋個肚返嚟？」、「淘返個腦先」、「呢個故事教訓你擺落口嘅嘢係唔可以淘的」，亦有人表示自己都是淘寶愛好者，「但自己都有底線，咩嘢淘得，咩嘢唔淘得」。但有網民就指自己也是淘寶食物常客，認為只要是獨立包裝問題不大。

不過，有從事運輸業的網民則溫馨提示「唔好再淘食物」，指運輸過程中食物在貨櫃一直「焗住」，很容易變壞，「去到貨倉你估真係有個巨型雪櫃幫你keep咩？有時查下關又多幾日，攪到其他貨又臭」。