美女揭阿媽有嚴重囤積症　10歲開始活喺垃圾屋　恐怖到阿爸都走佬

「爸爸也不再回家了，因為他沒地方睡！」一名女網友表示，媽媽有囤積症，多年來卻不願就醫，導致家裡成了垃圾屋。原PO直呼，以前只能在垃圾堆裡讀書，完全不敢讓同學來家裡，就連男友也不准他來，如今媽媽丟下原PO，跑去親戚家住，而原PO也在外租屋，「只剩我會偶爾回來看看這個家」。



一名女網友在Dcard表示，「我的外表和一般人沒什麼不同，我的成績也很亮眼，在別人眼裡可能就是一個漂漂亮亮沒什麼問題的女孩子」。不過家裡狀況卻是她心中一個過不去的坎，原PO透露，打從10歲就開始住在「垃圾屋」，而垃圾屋就是自己家，「我們家的東西越來越多，只剩下一條可以讓人行走的空間」，久而久之，原PO已忘了客廳長怎樣，也根本沒有自己房間，「爸爸也不再回家了，因為他沒地方睡，我和我媽只有各自一張床，甚至看過她坐著睡覺」。

原PO無奈說道，一直以來都是在垃圾堆裡面讀書，且從小不敢讓同學來作客，就連男友也不曾來過，「我也必須找理由拒絕」。而最大問題就是媽媽有囤積病，總愛收集別人不要的物品，原PO說，媽媽拒絕就醫，也不讓她整理房子，搞得整間房子都是垃圾，最後媽媽還跑到親戚家住。

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如今原PO也搬出來住，但看著家裡骯髒不堪，讓她苦惱「只剩我會偶爾回來看看這個家...這真的是我的惡夢，我一直想解決拯救家裡，請問有人可以知道方法嗎？」

過來人分享，「囤積症真的沒救的，只能你自己搬出去，你丟他東西可能被他罵，過來人經驗」、「和我們家情況好像……帶男友到我們家前還要先打強心針，囤積症真的是心理的問題，但是本人可能沒有發覺」、「先帶媽媽看心理醫生，需要耐心跟勇氣和媽媽溝通」、「推薦你可以搜尋『Phyllis囤積症』，然後找相關的資料來看，也許會有幫助，Phyllis是一位整理師，她媽媽已經過世了，她媽媽生前有囤積症」、「我也是住在這樣的環境裡面，我整理過很多很多次，都無法改變，我只能說這樣的族群是存在的，希望你能夠接受它」。

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