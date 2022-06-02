疫下公司推彈性上班　事後取消無通知　打工仔1個原因中伏無加薪

龍門任我擺，公司大晒？有網民日前發文，表示公司因應第五波疫情，曾以郵通知推出彈性時間上班措施，他便由「朝9晚6」改為「朝10晚7」上班。但其上司竟表示相關措施早已取消，只是沒有通知，故他被列為常常「遲到」而不獲加薪。有網民直斥這是公司不加薪的借口，更指「擺明陰你」、「成個局嚟喎」。



樓主在facebook專頁「奴工處」發文，指自己跟足公司彈性上班時間的指引，竟被上司批評常常遲到，不獲加薪。上司更指該措施早已取消，只是沒有電郵通知員工。（《大叔的愛》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其公司上班時間一直是朝9晚6，但早前因應第五波疫情，人事部發電郵通知全體員工稱公司決定實行彈性上班時間。不少員工，包括樓主都選擇「朝10晚7」上班。

近日，樓主獲上司告知其4月份的表現評估不合格，今年不獲加薪，原因是他常常遲到，經常10點才上班。樓主感到莫名其妙，明明自己是跟從公司安排的彈性上班時間，竟然會被視為遲到。沒想到上司卻表示有關安排早已取消，只是沒有再出電郵通知員工。

有網民用電影《九品芝麻官》的經典對白「你陰我？」來回應帖文，認為一切都是公司不肯加薪而設的局。（電影《九品芝麻官》截圖）

帖文引來網民熱議，有人猜測樓主得罪了上司，「睇你唔順眼」、「你係咪得罪咗佢自己唔知」，亦有人覺得這是公司故意不想加薪而想的藉口，並指公司做法有問題，勸樓主辭職，「唔加人工其中一個借口」、「無正式通知就唔算數啦，間公司好有問題」。但有人就懷疑事件的真實性，「無理由咁大件事無人講」、「其他同事呢？無人提你？」。