初戀男友婚前現身說2句話　女生爆粗：做咩啫？　網民：唔使咁嘅

有人分手後再見亦是朋友，也有人分手如同陌路人。近日有女生發文表示與初戀男友分手後一直沒有聯絡，對方卻在結婚前突然找她，對以往的種種事表示「諗住同我講聲多謝同埋對唔住」。女生卻感到不解，爆粗反問「搵返我做咩啫」。不少網民覺得樓主反應過激，「唔使咁惡嘅」，亦有人笑言男子是想派喜帖收人情，「遲吓就有炸彈收」。



樓主在討論區表示與初戀男友分手後已有多年沒有聯絡，但對方卻在結婚前突然聯絡她說謝謝與對不起，但她認為沒必要再聯絡。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

該名女生在Dcard發文，稱與初戀男友分開多年，2人各有發展，早前亦聽到一些共同朋友分享指對方快要結婚。因彼此一直沒有聯絡，所以她也不打算特意找對方送上祝福。沒想到對方近日突然聯絡她，表示因籌備婚事回想起昔日的經歷，「想講聲多謝同埋對唔住」。樓主既不解又憤怒，認為2人的感情已成過去，爆粗指「都過咗去啦搵返我做咩啫，X！」。

有網民猜測樓主的初戀在婚前突然出現，是為了派喜帖收人情。（《我最好朋友的婚禮》劇照）

帖文引來網民熱議，有人笑指樓主的初戀可能是想派喜帖才會突然出現，「準備寄紅炸彈叫你畀人情」、「咪同臨結婚搵返啲小學同學出嚟差唔多」。不過，大部分網民就指該男子可能只是想跟過去道別，認為樓主反應過激，表現不成熟，「講句嘢啫！又無惡意，唔使咁樣嘅」、「想同你講聲多謝同埋對唔住都唔得？」，但亦有人猜2人當時可能並非和平分手，樓主仍未釋懷亦情有可原，「呢個係畀佢單方面釋懷，但係對你嚟講係打擾」。