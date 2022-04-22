台女被稱呼「私人飛機杯」　初戀男友1句話更離譜　網民勸分手

情侶之間有䁥稱好平常，但被另一半叫自己「飛機杯」，難免有不被尊重的感覺。台灣1名25歲女子發文訴苦，指早前與男友聊天，對方竟開玩笑地指她是「私人飛機杯」，掛斷電話前更說「掰掰（ByeBye）飛機杯」。樓主坦言非常介意男友這番言論，網民則勸她盡早說清楚，若對方沒有改善的話便早日分手。



有台女在討論區發文，表示男友多次開玩笑地稱她是其「私人飛機杯」，聽得樓主非常不舒服。（GettyImages）

樓主在PTT討論區上發文，指與現任男友交往約2個月，對方是她的初戀，而男友此前曾有2任女友。她稱早前與男友閒聊時，對方突然開玩笑說她是「私人飛機杯」，同一天晚上打電話聊天期間，男友又說了句「掰掰飛機杯」，讓樓主感覺很差。

樓主形容男友平時愛開玩笑，但她非常介意對方如此稱呼自己，同時卻擔心自己是否小題大作，故希望請教一下網民意見，「第一次提的時候我其實就很介意，第二次說掰掰飛機杯的時候，我只想趕快掛他電話」。

樓主稱與男友交往約2個月，對方是她的初戀，沒有戀愛經驗的她不知道是否自己小題大作。（GettyImages）

不少網民留言回應樓主的疑問，同樣表示自己無法接受，建議樓主必須將此事清楚告訴男友，若沒有改善，就大可早日「放生」對方，「不喜歡的話一定要說清楚，不然只會繼續而已」、「聽起來很像洩慾的工具，不喜歡就反映，講不聽就分手！」、「超級沒水準！再有下次是我就分」、「飛機杯，聽了舒服嗎？」、「這種情趣我不行」。

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