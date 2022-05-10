外賣員倒瀉豬手沙律落馬路　執返入盒繼續送　網民：風沙豬手？

網上外賣愈來愈普遍，但食物衛生情況未必有保證。有將軍澳街坊發文指，日前遇見1名踏單車的外賣員意外將食物「成袋跌落地」，包括咸豬手和沙律散落在地上。街坊看到外賣員即時拾回盒中繼續運送，因而溫馨提醒「邊個食到有沙，唔關餐廳事」。餐廳接獲通報後亦有回應，指正追查事件，如不幸進食可聯絡餐廳。



有將軍澳街坊發文指，日前遇見1名踏單車的外賣員意外將食物「成袋跌落地」，包括咸豬手和沙律散落在地上，他即時拾回盒中繼續運送。（GettyImages）

該網民在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指前日（8日）下午6時許，於將軍澳中心對開馬路，見到1名以單車代步的外賣員，踩往調景嶺方向時不小心將一袋食物跌在地上，「成隻咸豬手跌咗出嚟」、「盒沙律都跌咗出嚟打開晒」，外賣員即時將跌出的食物放回盒中。

帖文引起網上熱議，有人笑言是「風沙豬手」，雖然明白送外賣是辛苦工，但運送途中出問題就要負責任；有網民則認為叫得外賣，早已預料衛生情況難以控制，「外賣速遞快，咁急住送畀客人，有一定風險」，又指樓主未能確認外賣員拾起來後，是否繼續送到食客手中。有網民則認為包裝盒質素都有影響，「有時包裝盒lock位唔夠實，食物也容易跌出嚟」，亦指堂食亦不是百分百衛生，「其實，平時係廚房跌咗落地都係咁處理」、「在店內食都冇保證」。

該食店其後亦在社交平台的即時動態回應事件，指收到街坊通報，現正追查中，若有食客不幸吃中，可聯絡店舖作跟進。