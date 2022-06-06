蠱惑！食晏下午茶上司先畀錢再收返　員工揭1招獲利：日賺幾百蚊

當一大群人吃飯時，其中一人先付錢全數，然後再向在席者收回亦屬平常事，但有人竟能從中獲利？有打工仔於網上發文表示，一直以來每天上班時的午餐、下午茶之類都是上司先付錢，之後同事們再夾錢歸還；在一次偶然機會下，大家發現上司原來會將午餐買飯和下午茶的單據「直接入petty cash（零用金），照claim（報銷）老細錢」，變相每天可賺多三、四百元，讓他大感驚訝。



有打工仔於網上發文表示，一直以來每日上班的午餐、下午茶之類都是上司先付錢，之後同事們再夾錢還給上司，有次大家發現原來上司是想報銷單據藉此得益。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」分享事件，指自從同事們知道上司的「賺錢大計」後，突然間整個部門所有同事都帶飯上班，不再與上司一同吃飯。不過他自言來自「無飯家庭」，沒有飯可以帶，但又不想繼續讓上司得益，只能急問其他網民「可以點做？」。

有網民對樓主上司的「奇招」感佩服，「勁，無本生利」、「咁算唔算打斧頭呀？」，有人則指上司的做法或是福利之一，「其實好多高級都有petty cash㗎啦，上邊特登㗎，合理單就可以claim，同埋會有一個限額」、「應該係啲應酬allowance（津貼），高層先有」。

有網民則建議樓主想一些藉口，謊稱要自己一人外出吃飯，或上班前先買一盒外賣，讓上司不能藉報銷得益，「自己出街食，話有好朋友最近喺附近返工，搞搞下又話慣咗一個人食，出去靜下」、「食自己，一個人lunch靜靜地又易搵位」、「自己叫外賣，日日都要去銀行，食lunch有嘢做，要去交水電費，有嘢附近想買」、「前一晚買定外賣第二日帶，或者早餐買多份當午餐，或者早餐買蒸飯點心做lunch」。