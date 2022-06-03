猴痘｜密切接觸感染　死亡率1％至10％　一文看清症狀及治療方法

歐美多國近日爆發源頭未明的猴痘病毒，至今世界衞生組織己錄得12個國家或地區約120宗疑似猴痘病毒的個案出現，包括美國、澳洲及歐洲多國，令人關注病情發展。其實猴痘病毒並非新病毒，多年前已在非洲國家出現，但未有在全球廣泛爆發。Gofever高燒編輯整理了猴痘症狀、傳播途徑及治療方法等資訊供大家參考。



最早出現人類感染猴痘個案是1970年於剛果民主共和國。（AP）

甚麼是猴痘病毒？早於1970年已出現於非洲？

根據衛生防護中心網頁，猴痘病毒是一種人畜共患病毒，最早發現該病毒是在1958年一次研究中，在研究猴子身上發現，故此被命名為猴痘病毒。至於最早出現人類感染個案是1970年於剛果民主共和國出現。多年來猴痘病毒主要在中非及西非等地出現，甚少在歐美國家出現爆發。不過，根據世界衞生組織最新資料，近日相繼有12個國家或地區錄得約120宗疑似猴痘病毒的個案，當中包括美國、澳洲及歐洲多個國家，令人關注猴痘病毒會否引發新一波全球疫情。

猴痘症狀與天花相似？！

猴痘病毒症狀與天花類似，但病情較天花輕微。患者初期會出現發燒、頭痛、肌肉痛及淋巴結腫大等症狀，患者在1至3日後口腔內會開始出現潰瘍，身體其它部位會出現皮疹，皮疹大多在10日至兩星期內由斑丘疹發展到水疱、膿疱，最後會結痂並逐漸痊癒。整個病情大約需時14至21日才會痊癒。猴痘病毒的潛伏期大多為5至21日。至於死亡率，參考過往數據，猴痘患者死亡率介乎1％至10％之間。

猴痘病毒治療方法，本港目前未有已註冊的猴痘疫苗或抗病毒治療方法。 （AP）

患者大多為男同性戀者？緊密接觸成主要傳播途徑？

綜合近期全球錄得的猴痘病毒個案，大多患者都是男同性戀者，相信是透過緊密接觸而傳染。根據衛生防護中心資料，猴痘病毒的傳播途徑主要是直接接觸受感染的動物、人或受污染物件。另外，如果人類被野生動物如靈長類動物、囓齒動物及松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都有可能受感染；長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接體液接觸，亦有可能出現人傳人的機會。

本港目前未有猴痘疫苗或抗病毒治療方法？

至於猴痘病毒治療方法，本港目前未有已註冊的猴痘疫苗或抗病毒治療方法。不過，過程曾有證據顯示天花疫苗可有效預防猴痘，而2019年美國食物及藥物管理局許可一款「Jynneos疫苗」可用於預防猴痘感染，歐洲最近亦批准了一種新抗病毒藥物可以有效治療猴痘病毒。衞生署表示，本港過往未曾發現過人類感染猴痘病毒個案，而當局會繼續密切留意外地猴痘感染個案，並呼籲市民如出現有關症狀，應盡快求醫以並完誠告訴醫生相關旅遊史以作跟進。