Johnny Depp官司︳離婚律師列10個警世啟示　真實惡意原則是...

文：呂秋遠 台灣律師

強尼戴普（Johnny Depp，港譯尊尼特普）與安珀赫德（Amber Heard，港譯安芭赫德）的訴訟，終於暫時落幕。強尼戴普贏得1035萬美元，而安珀赫德也成功求償200萬美元。這件事如果要濃縮重點，可能是這樣的：



強尼與安珀原本是夫妻，他們在2015年結婚，卻在2016年就離婚。安珀在向法院提出離婚時，也提出強尼對她家暴的指控。最後，強尼給她700萬美元，雙方同意離婚，安珀承諾要把錢捐出去，但始終沒做。

2018年4月，英國太陽報諷刺強尼是家暴男（wife beater），強尼於是對太陽報提告，結果敗訴。當時me too運動如火如荼，安珀趁勢也在華盛頓郵報撰文，主張自己長期被強尼打巴掌、毆打，強尼會酗酒、吸毒，她是「被家暴的公眾人物代表」。當時支持、同情她的人非常多，風向對強尼非常不利。

被前妻指控家暴，告媒體又慘敗，輿論風向都在譴責他是家暴渣男，《神鬼奇航》（港譯《魔盜王》）不要他繼續當船長，《怪獸與牠們的產地》也拋棄他。整個人生陷入無以名狀的倒楣狀態，大概沒人認為，他的事業還有機會重振旗鼓。

於是，強尼決定對安珀提出妨害名譽的民事訴訟，要求她賠償5000萬美元，而安珀也對強尼提出反訴，要求強尼賠償1億美元。最終結果，陪審團決定，安珀要給付強尼1000萬美元的補償性賠償，與500萬美元的懲罰性賠償（後來法官依法酌減為35萬美元）。而強尼則要賠償安珀200萬美元，但是沒有懲罰性賠償。

如果從結論來看，強尼當然是贏了。他從不利於他的狀況下谷底翻身，而且法院還要求安珀「損害賠償」，不論從求償金額、風向、輿論，強尼在這場訴訟中，都是贏家。

陪審團決定Amber Heard要給付Johnny Depp1000萬美元的補償性賠償。（AP）

那麼，我們可以從這場訴訟中得到什麼啟示呢？

1.家事案件是最可怕的訴訟類型，因為雙方知道對方最多隱私與秘密，而且愛與恨的濃度都是百分百。為了求得勝利，會把對方最想隱藏的醜事公諸於世，別人看了會笑，自己看了會哭。

2.前妻與前夫，是知道自己最多秘密的人，所以不要欺人太甚，留點後路給對方走，否則當對方全力反擊，自己也會遍體鱗傷。

3.無論多慘，大部分的路人，不會同情你的處境，只會把你的秘密拿來做茶餘飯後的笑話。所以，不要動輒就喜歡把自己跟另一半的爭執拿來網路講，不然被做成抖音、迷因，也不是不可能的事情。

4.不要太早對別人的私事評論或定論，因為多的是，你不知道的事。沉默不代表他就是錯的，很多時候可能只是懶得說，並不是說話聲量大，就一定是對的。

5.選對律師很重要，特別是家事案件。好的律師會讓你上天堂，不好的可能會讓你進靈堂。

6.在法庭上哭泣，其實用處不大，因為法官每天都在看被告表現有悔意，許多法官都已經看到、聽到麻痺了。

但是在法庭上暴怒，或是說話前後矛盾，影響就會很大。

7.不要以為司法一定可以還給誰公道。司法的判斷並不一定永遠是正確的，所以動輒要告誰來還清白，這件事很傻，一不小心就會被司法認證。

8.法院是根據「真實惡意」原則來判斷勝負（跟台灣目前實務見解不同）。所謂真實惡意原則，是指「明知言論不真實」，以及「對於言論真實與否完全不在意」，才會構成賠償。這個原則，大大擴充了言論自由的範疇，更讓公眾人物請求賠償很不容易成立。但是法院竟然還是認為安珀違反，可見問題確實不小。

9.在台灣，告誹謗不會拿到1035萬美元，一般民眾只會拿到1035美元。台灣的精神慰撫金的低與不確定，大概排名世界前矛。

10.家暴沒有性別之分。所以女人為自己發聲，不會被羞辱，只有誇大、不實的指控，才應該譴責。

面對家暴，請踴躍為自己發聲。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）