「比堅尼泰拳妹」海灘練拳爆紅　私下Kawaii到暈　反差萌俘虜網民

現代不少人追求有線條的身材，一名身高175公分的正妹常分享自己運動時的照片，大方秀6塊腹肌和逆天曲線，讓網友看了直呼「這身材真的不講武德」。



有網民在PTT表特板貼出數張該名正妹的照片，只寫下「台灣、短髮、興趣是習武」，立刻就有網友找出本尊IG，原來是有1.6萬粉絲的Bonbon Wang。

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Bonbon Wang以運動女孩自居，平時除了健身也會打泰拳，常常分享身材美照，網民看了則紛紛表示，「看來被壓在地上的不是她」、「肥宅想被揍了吧」、「這身材真的不講武德」。

看見網友留言「這交往前要先買醫療險吧，分手那天就能出險」，讓她截圖PO在限時動態指出，「為什麼網友覺得要分手才能出險？交往期間隨時可以出險啊」，針對這次上表特板被推爆，她則說，「我不是超級正的那種妹，謝謝大家讓我解鎖這輩子沒想過的成就了，但我就是個運動武術狂，不會變啦」。

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