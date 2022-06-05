「最索姑姑」抱B照瘋傳 熱愛做Gym身型同樣完美 網民：過兒在此
撰文：ETtoday
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PTT表特版常常會有網友分享正妹照片，近日爆紅的是一位「單身姑姑」，不只長相甜美，有著168公分的高挑身材，加上震撼的豐滿上圍，總是讓人移不開目光，而她因為常常曬出姪女照被稱為「最美姑姑」，引來許多網友暴動直呼，「姑姑～過兒在這」、「想當過兒了」。
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這位最美姑姑其實是28歲網紅阿楚，IG有近5萬粉絲追蹤，除了常分享美照外，還很喜歡小孩，常常PO出抱著姪女或是朋友小孩的照片，不只一次被誤認是孩子的媽，而她平時熱愛健身，練出渾圓蜜桃臀，讓許多網友看了眼睛大吃冰淇淋。
除了阿楚，表特版日前也挖出一名正妹乒乓球選手，張琬清在111年「女子組乒乓球單打賽」奪得銅牌，年僅22歲的她在球場上認真出戰的模樣驚豔不少人，被狂讚「打乒乓球時很正」、「會運動身材好又漂亮一定給推」、「擊球的瞬間畫面好漂亮」，還有人在她的IG發現穿比基尼大方展露身材的照片，不只有有豐滿上圍，更有纖腰大長腿，讓人直呼戀愛了。
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