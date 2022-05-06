熱褲長腿電單車妹妹失驚無神跳勁舞　正面照曝光網民狂呼戀愛了

近日有網友在臉書社團分享一段影片，只見一名穿著清涼的長腿辣妹，在停等紅綠燈時，坐在車上忘情地跳舞，性感模樣令人看了目不轉睛。當不少人跪求IG時，有網友就起底出該女子的真實身分，不久後本尊也現身親吐，為何在車上「狂扭」的原因，再次掀起一波話題。



該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段16秒的影片，並表示：「才剛打完疫苗要回家，等紅燈時突然有點不舒服……結果看到這個，請問這是副作用嗎？看起來是有腰酸背痛+身體搔癢的症狀，而且屁股好像黏在坐墊上，我該過去救她嗎？」

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從影片中可見，一名女騎士身穿露腰背心以及超短熱褲，貌似隨著音樂扭腰擺臀，她先是手扶在坐墊上左右擺動，接著將雙手放置儀表板後，屁股也開始跟著扭動，最後將手擺放在背後，性感模樣引起網友們熱烈討論。

有神人網友就搜出這名女子身分，她叫做「海棠」，在IG上擁有近2萬名粉絲，而隨著該影片意外爆紅，她也在臉書社團表示，當天剛練完舞，在回家的路上想說複習一下，沒想到竟如此受到關注，當下其實有點不知所措，但自己看到影片也是笑出來，覺得留言很可愛，「人生第一次被這麼多人關注竟然是因為一件這麼尷尬的事，最後謝謝大家關心，我身上沒有蟲啦」。

文章曝光後，再次掀起一波話題，「本人超級漂亮」、「本人現身了，好可愛呀」、「妳跳舞很可愛」、「那天我看到手機沒電，原來是這麼一回事」、「背影很美、正面更美」、「我戀愛了」、「希望可以PO練好後完整的舞蹈」、「身材好，影片可以拍長一點」。

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