美女TikToker肚臍超長如「陰莖外露」　跳舞片瘋傳　自信態度獲讚

抖音上一名舞者Chi常在上面分享自己的生活和舞蹈片段，並上傳了許多穿著小背心跳舞的影片，讓人注意到她有十分明顯的凸肚臍。而她不但沒有試圖藏起來，還在許多影片中標注「愛自己完美的身體」、「這就是真正的我」，美麗自信的態度讓許多網友讚賞。



根據太陽報（The Sun）報道，在Chi上傳的影片中，可以很明顯看到她有十分明顯的凸肚臍，和一般只會稍微凸出的凸肚臍不同，Chi的肚臍目測有數公分、2~3根手指的寬度，且有明顯下垂。

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在一則她露出凸肚臍跳舞的影片中，她獲得40萬個讚，且有1300萬的觀看數。網友們的回應大多正面，紛紛表示「妳很完美」、「妳的肚臍讓妳更加美麗」，她的抖音帳號目前有25萬粉絲。

雖然Chi本人沒有對自己的肚臍多作解釋，但有網友猜測「可能是醫生在她出生時沒有將她的臍帶剪乾淨，最後就慢慢長成這樣，我有親戚也是這個樣子」。

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