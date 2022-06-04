公屋富戶│公務員夫婦月入$10萬住公屋　憂入息超額：買定私樓？

公屋供應長期不足，不少基層市民苦候多年仍未能上樓，有公務員夫婦則在網上發文，指一家4口現時住在公屋，2年後就過10年免審查期限，而夫婦月入逾10萬元，擔心到時或會超出入息限額需遷出，因而求問網民有何方法應付房屋署，以便在限期前購入私樓。帖文惹來網民批評濫用資源，認為他們應將公屋資源留給更有需要的市民。



該女網民近日投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指與丈夫同是公務員，2人的薪點分別是25及27，即為51,095元及55,995元，月入合共約10.7萬元。樓主表示一家4口現居住公屋，兩年後則過了10年免審查期限，因而求問網民「到時點算好？有無方法應付房屋署，可以下年未過十年免審查時買定私樓？」。

帖文一出即引起網上熱議，有網民批評「公共資源唔係畀你咁用囉」、「超過10萬，好心俾返間公屋俾有需要嘅人啦」、「搵咁多仲霸住間公屋，幾多人等緊呀」，認為他們應盡快購入私樓交出公屋，「有錢就買樓，冇錢就租樓，你諗吓自己嘆咗幾耐」；亦有人認為樓主可誠實申報，「到時交雙倍租，三倍租咪得囉」。

根據「公務員公共房屋配額計劃」，初級公務員（包括紀律部隊初級人員和初級文職人員）可透過計劃申請租住公屋，或申請綠表資格證明書購買資助房屋。（資料圖片）

根據「公務員公共房屋配額計劃」，初級公務員（包括紀律部隊初級人員和初級文職人員）可透過計劃申請租住公屋，或申請綠表資格證明書購買資助房屋，包括居屋、居屋二手市場及綠置居。現時申請者入息規限為總薪級表第21點或以下、第一標準薪級表最高薪點，即第一標準薪級表第13點或以下，或一般紀律人員員佐級，即薪級表29點或以下。

除入息以外，須符合申請公屋或居屋資格的其他一般規定，而且獲配公屋單位後，仍然要就公屋富戶政策作出申報，如過免審查限期後，入息及資產超標，同樣要繳額外租金，或交還單位。在富戶政策下，公屋住戶的入息不得超出入息限額之5倍，而家庭總資產淨值不得超出入息限額之100倍，否則須遷出單位。

在富戶政策下，公屋住戶的入息不得超出入息限額之5倍，而家庭總資產淨值不得超出入息限額之100倍，否則須遷出單位。（房屋署網頁截圖）

以4人家庭為例，月入61,901元至92,850元的住戶，須繳交倍半淨租金/暫准證費，另加差餉；而月入92,851元至154,750元，則須繳交雙倍淨租金/暫准證費，另加差餉，而月入154,750元以上者，由於超出入息限額5倍，故須遷出公屋單位。因此，發帖的公務員夫婦月入如未達5倍入息限額，繳交雙倍租金及差餉後仍可住在原有單位。