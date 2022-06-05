殭屍肉？老壇醃製25年「酸鯇魚」曝光瘋傳　物主：只招待重要客人

老壇醃製25年的東西誰敢吃？內地近日瘋傳影片，柳州1名女子展示家中大缸內醃製了25年的「酸草魚」（即鯇魚），魚身完整但魚肉變成橙紅色，缸內還充滿米白色的菌落，她聲稱這只會在迎接重要客人時才拿出來吃。許多網民看完影片後稱即使酸草魚還能食用也不敢吃，質疑食安風險太高，「算不算殭屍肉？」，指魚還是生醃沒經風乾，特別嚇人。

然而，有不少人質疑這些「酸草魚」沒那麼久歷史，認為「25年」可能是指老壇（醃製器具）及鹵汁年份，估計是吃完又放新進去醃，否則魚肉不會如此完整。



柳州有女網民分享醃製25年的「酸草魚」（鯇魚），大部分網民指不敢吃。（微博影片截圖）

內媒報道，廣西柳州1名女子拍片展示家中醃製25年的「酸草魚」，引來網民熱議。片段中有個巨型大缸，其實是用於醃製的老壇，上面有大石壓住，下面倒了水阻隔空氣，但水已經變成米白色，蓋子上有許多類似霉菌的白色物質。

內媒指因醃製太久，缸內已經有不少菌落出現，女子打開蓋子頂部包住一層布，裏面有大量開半鯇魚，女子拿出數條展示，可見魚肉完整，但都變成橙紅色，她聲稱「這樣的食物，只有在迎接重要客人的時候才拿出來吃」。

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有網民指老壇醃製東西一定會有菌落，又說這些魚是好東西。不過，大量網民質疑醃製這麼久的魚已經不能吃，很可能有食安風險，「這誰敢吃」、「就算能吃，我也不敢」、「想起了考古挖墓」、「木乃魚」、「不敢想像辛追夫人（長沙馬王堆2000多年歷史不腐古屍）的營養有多高」。有留言指並非針對地方美食，但現代人講究飲食衛生，「這個醃魚，只能佩服25年前是有錢人」。

然而，不少網民質疑醃製25年的魚肉不可能如此完整，「看樣子絕對沒有25年、板蓋看起來也大蓋5年歷史」。有人提到所謂醃了25年其實指那個老壇和裏面的鹵汁，估計裏面的魚是不斷拿出來吃又放新的入去，實際醃製可能只有1、2年。

（綜合）