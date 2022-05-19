一種魚類超兇猛！雷龍突撲出水面「咬爛手指」網民卻批飼主抵死？

台灣一名男網友在Facebook分享影片，他拿著飼料逗魚，把飼料放進魚缸後又拿走，魚最後竟然直接跳出水面，狠狠咬住他的手指，男子連忙把手放進魚缸，魚才鬆口遊走，最後男子也放上他手指被魚咬傷輕微滲血的照片，但沒得到網友同情，反而直呼男子太白目活該。



原PO在Facebook Group《爆廢公社公開版》上分享一段影片，只見他手拿飼料引誘著他飼養的「黃金眼鏡蛇雷龍」魚，只見魚緊盯飼料，但原PO把飼料放進魚缸又拿出來，就是不讓魚吃到，沒想到魚竟然直接躍出水面，緊緊咬住他的手指，原PO連忙把手放進魚缸內，魚才鬆口遊走，男子也PO出他手指被咬傷流血的照片。

【圖輯】網民警告：「不要隨意嘗試！」點圖放大看台男被雷龍魚咬到手指流血的短片👇👇👇

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這段影片PO出後，不但沒得到網友的安慰，網友還紛紛直呼是原PO太白目，「不要拿食物開玩笑」、「如果你養魚虎大隻的，肯定更刺激」、「玩食物的下場」、「魚的咬合力通常一擊必殺，不要隨意嘗試」。

據了解，影片中的魚是「黃金眼鏡蛇雷龍」，學名澄斑鱧，深受不少大型魚迷喜愛。雖然外表十分鮮艷漂亮，但個性卻十分兇猛，也有跳水的習性，所以飼養時一定要加封頂蓋。也有網友提醒，「黃金眼鏡蛇雷龍」為外來種，成魚的身長會達到40至60公分，肉食性的牠會把體型比牠小的魚吃下肚，千萬不要把長大後的魚隨意丟棄，否則會對生態造成危害。

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