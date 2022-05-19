日本網民釣出神獸級「綠寶石魚」魚身半透明閃令令靚到似貴價擺設

日前，Twitter帳號@fred_fishing上傳自己釣到的4張「寶石魚」，皮膚光滑、透著綠光的魚身吸引100多萬網友的點讚。晶瑩剔透的外表如同寶石般珍貴漂亮，照片一出，底下留言讚嘆「是不是釣到河神了？」



該用戶看到自己釣到罕見的魚種覺得相當不可思議，在貼文上更寫上「這真是寶石」。據說，美麗的「寶石魚」是日本「石川鮭魚」（アマゴ），牠分布於日本靜岡縣、四國、大分縣和宮崎縣以南與瀨戶內海一側。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

「石川鮭魚」夢幻的外表，在陽光下更加閃閃發光，許多網友網友留言表示，這就好像是裝飾品一樣，也有人說這是最天然的寶石了，更有人說想帶回家當裝飾品。

【同場加映】水獺反殺鱷魚影片瘋傳！水獺連環咬+神反應 鱷魚被咬到崩潰投降（點圖放大瀏覽👇👇👇）

Round 1：

Round 2：

+ 4

延伸閱讀：

長得太喜劇！國字臉＋尷尬眼「這隻猴以為是工讀生」 網爆笑：不要鬧哦…揭真實身分

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】