日本網民釣出神獸級「綠寶石魚」魚身半透明閃令令靚到似貴價擺設
撰文：中天快點TV
出版：更新：
日前，Twitter帳號@fred_fishing上傳自己釣到的4張「寶石魚」，皮膚光滑、透著綠光的魚身吸引100多萬網友的點讚。晶瑩剔透的外表如同寶石般珍貴漂亮，照片一出，底下留言讚嘆「是不是釣到河神了？」
該用戶看到自己釣到罕見的魚種覺得相當不可思議，在貼文上更寫上「這真是寶石」。據說，美麗的「寶石魚」是日本「石川鮭魚」（アマゴ），牠分布於日本靜岡縣、四國、大分縣和宮崎縣以南與瀨戶內海一側。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
「石川鮭魚」夢幻的外表，在陽光下更加閃閃發光，許多網友網友留言表示，這就好像是裝飾品一樣，也有人說這是最天然的寶石了，更有人說想帶回家當裝飾品。
【同場加映】水獺反殺鱷魚影片瘋傳！水獺連環咬+神反應 鱷魚被咬到崩潰投降（點圖放大瀏覽👇👇👇）
Round 1：
Round 2：
+4
一種魚類超兇猛！雷龍突撲出水面「咬爛手指」網民卻批飼主抵死？打開門竟見2.4米長「假鱷魚」 以為鄰居整蠱 下秒見識郁先知驚尼斯湖水怪係陰莖？15條鯨魚激戰求繁殖 生物學家咁拆解世紀謎團巨鱷殺人！肯亞３歲男童河邊遭鱷魚咬死 村民活捉私了劈屍泄忿澳洲釣魚女驚見鱷魚埋伏船邊 仲行近攞手機拍片 下秒險斷頭慘死巨鯨！日貨輪船頭掛10米鯨魚屍 震撼畫面瘋傳 疑船員未察覺撞上
延伸閱讀：
長得太喜劇！國字臉＋尷尬眼「這隻猴以為是工讀生」 網爆笑：不要鬧哦…揭真實身分
【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】