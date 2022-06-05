男友前度半夜傳訊：我懷孕了　台女嬲爆約「小三」攤牌揭無奈真相

遇着個「愛玩」的前度，隨時「吵大鑊」。台灣有女子在討論區上發文，指自己與男友拍拖4年多，感情穩定，彼此亦會互看手機，最近她卻意外看到男友的前度在深夜給他傳來一則訊息 ——「我懷孕了」。台女回想數月前的某夜男友確實徹夜不歸，質疑男友「出軌」，氣得要約男友前度出來當面說清楚，沒想到見面後才發現事情竟並非她所想像。



台女表示半夜看到男友前度傳訊息給他指自己懷孕了，聯想到男友數月前確實試過夜不歸宿，懷疑他出軌前女友，便約了對方出來三人會面。（電影《原本以為只是手機掉了》劇照）

台女在Dcard討論區上發文分享個人經歷，稱其男友曾在高中時期和1位「小混混」女同學拍拖，分手後就封鎖並刪除了該女生聯絡方法，而自己與男友在一起4年多，知道他期間從沒有聯絡前度，彼此亦同意互相查看手機，相當放心。

直到有一天晚上男友入睡後，他的手機傳出短訊聲，台女拿來一看，竟是男友前女友傳訊：「我懷孕了。」台女回想3個月前男友出席高中同學聚會，雖然前女友亦在場，但出於信任，她沒有阻止男友去，惟當晚男友沒有回家，翌日回來時「一臉心虛，畏畏縮縮的，我以為他是怕我罵他一整個晚上沒回來又沒報備」，現時聯想起來，覺得一切都有了「合理解釋」，便即時拍醒男友要他交代清楚。男友則納悶表示不知道發生什麼事，只是不斷重複沒有對不起台女，要她相信自己。

樓主得知一切只是男友前女友的惡作劇後，氣得把桌上的酒潑向她，然後轉身離去。（《三流之路》劇照）

台女認為男友的辯解蒼白無力，認為必須弄明白事件，便以男友名義約前女友出來見面。台女當面問前女友訊息是什麼意思，前女友則表示「喔？就好玩啊」，解釋是和朋友玩遊戲輸了的懲罰，又反問台女：「被騙不開心？你能拿我怎麼辦？」。台女氣得拿起桌上的酒就潑到前女友臉上，然後帶着男友轉身離開。後來男友才解釋那日聚會他夜不歸宿，是因為他喝醉後把聚會的賬單簽了，把該月的薪水差不多都花光，怕台女生氣才不說的。

最終，台女相信男友沒有出軌，與其和好，不少網民亦送上祝福，認為誤會解開就好。但有人卻抽絲剝繭，提出幾個疑點，認為「別高興太早，帽子還在呢」，首先男友說已封鎖對方，前女友就不可能傳訊給他；其次如果清白，男友找當晚聚會的同學佐證就好，不應只重複叫台女相信他；再者如果一切只是遊戲的懲罰，前女友根本不必特意出來會面，傳個訊息解釋是玩笑就好。另有網民認為樓主情商低，用酒潑人很沒禮貌，「你也有該檢討的地方」。