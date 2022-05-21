大嫂係老公前女友　1句話令人妻懷疑有私交　網民指有鬼：不單純

大嫂是老公的前女友並知道秘密，你能接受嗎？台灣有人妻於討論區發文表示，結婚後才從親戚口中得知大嫂是老公的前女友，她很不能接受。日前家族聚餐時，大嫂突然問她老公調職後薪水是否有提高，由於此事很私隱，老公連爸媽也沒說，因此她懷疑老公與大嫂私下還有聯絡，但老公卻否認。她無助地問道：「我該相信他嗎？真的是我剛懷孕所以疑心病太重嗎？」，有網民質疑有鬼，指出「案情不單純應該是有交流」。



台灣有人妻於討論區發文表示，大嫂是老公的前女友，日前家族聚餐時，大嫂突然問她老公調職後薪水是否有提高，由於此事很私隱，因此讓她懷疑兩人私下還有聯絡。（《紀念日》劇照）

該名人妻於「爆料公社–匿名公社」以「大嫂是我老公的前女友」為題發文表示，大嫂曾經是老公的女友，兩人分手後，大嫂才認識到大哥然後結婚，她不能接受此事，每次周六聚餐「心裏都會很卡」，也不太想搭理大嫂，但偏偏大嫂很愛找她講話問東問西。

日前聚餐時大嫂突然問她老公調職後薪水是否有提高，她當下愣住了，因此事很私隱，她立即問老公大嫂是怎麼知道的，老公稱可能是共同朋友說了出去。她不太相信想看老公的手機但被拒，她感到難受哭了一整天，老公卻認為她在無理取鬧不太理會。

有網民覺得樓主老公和大嫂有可疑，指出「前男友跟前女友舊情復燃的機率超級的高」。（《前度》劇照）

有網民覺得樓主老公和大嫂有可疑，指出「手機不給看就是有鬼，結案」、「前男友跟前女友舊情復燃的機率超級的高」、「不要懷疑，活生生的案例在我身旁，肯定還有交流」、「有鬼，應該是兄弟控無誤」，不過也有人認為樓主不應想太多，「還是不要想太多吧！也許真的只是聽朋友說的」、「已經過去式了，各自有各自的家庭，安心養胎，不要胡思亂想」。

有網民建議「跟大嫂明說請她有分寸一點，妳老公的薪水不關她的事」。有人猜樓主老公可能跟大哥說過調職一事，然後大哥跟大嫂說，「真懷疑的話就去跟大哥聊聊啊，大哥是知道弟弟跟老婆交往過仍選擇結婚，你去問問看大哥為什麼不介意不就解套了」。