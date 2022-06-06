生曬蝦乾？寵物蝦擺露台曬　翌日驚見蒸熟全慘死　女生咁處理捱轟

踏入夏季天氣潮濕炎熱，無論人類或是寵物也要留意身體狀況及注意散熱。廣州1名女生早前將室友飼養的寵物米蝦放到露台後，因忘了取回室內，翌日竟發現蝦子全部「翻肚」，被高達33度的酷熱氣溫及陽光「蒸熟」慘變蝦乾。女生及室友均對事件感到震驚，稱最終把蝦子丟進廁所沖走，其處理方法受到網民炮轟。



廣州1名女生早前將室友飼養的寵物米蝦放到露台後，因忘了取回室內，翌日竟發現蝦子全部「翻肚」，被高達33度的酷熱氣溫及陽光「蒸熟」慘變蝦乾。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，居於廣州的朱姓女生表示，室友早前購買了一批寵物米蝦，並將蝦子放於透明的玻璃盤內飼養。她們蝦子先放在露台，可是後來2人也忘了取回屋內，而當天廣州的天氣非常炎熱，氣溫達33度，體感溫度更高達約40度。

至翌日中午，朱女醒來後經過露台，才想到擺放了寵物蝦，沒料一看竟發現蝦子全部已「翻肚」，身體變成鮮紅色，懷疑蝦子難抵高溫，在酷熱氣溫及陽光下被「蒸熟」，慘變成一盤「蝦乾」，「見到那些蝦的時候就已經熟了」。朱女及室友也對事件表示震驚，稱最後只好將寵物蝦倒進廁所沖走。

消息引來內地網民討論，不少人批評朱女及室友根本沒有「做足功課」才飼養寵物蝦，間接令蝦子慘死，又直斥她們將蝦沖進廁所的做法，「非常討厭這種又想養寵物，又不負責的人」、「蝦放在碗裏蓋着沒有空氣也會悶死，居然還放在陽台曬太陽」、「沒有用打氣設備遲早也是會養死吧」。

亦有人指出蝦子變紅只因體內蛋白質變質導致色素變化，並不一定是「蒸熟」，「死蝦室溫下第二天變紅也很正常，考慮當地體感溫度40多度，即便陽光直射也不會把水燒熟，所以要先考慮死蝦變質的問題，而不是煮熟」。

內媒就事件訪問中國漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會主任委員周卓誠，他指作為寵物飼養的米蝦對水溫及空氣有一定要求，直言「熱死」是絕大多數養死米蝦的原因，「不用40度的，30度甚至更低，米蝦就已經吃不消了，更別說窗台上曬太陽還沒有氣泵」。