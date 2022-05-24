蝦頭發黑以為「腦袋裝大便」？ 內行人揭真相　原來黑先至新鮮？

蝦頭變黑不新鮮？一名網友納悶，明明才剛從市場買回的活蝦，簡單料理後卻開始蝦頭泛黑，讓她不禁擔心是不是買回的蝦子不新鮮所致，貼文曝光後引起網友熱議，更有人直指「蝦頭裡裝的都是排泄物」，但其實事實絕不是如此！



這名網友在臉書社團「家常菜」PO文表示，她上午才從市場買回來的活蝦，明明中午做菜只是放了蔥、薑和米酒燙熟，但煮熟後的蝦頭卻通通變黑，讓她懷疑是不是這些蝦子本身不新鮮的問題……

點圖看看網友原文及內行人的解答▼▼▼

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貼文引起許多網友回應，「都市傳說是，那是蝦吃下的東西，是排泄物」、「蝦子會黑頭不是不新鮮，是氧化！不黑頭的蝦容易添加很多你不想知道的東西」、「黑頭才是正常的，因為蝦子經過急速冷凍，一解凍後就會黑頭」。根據《農傳媒》介紹，一般常說的「蝦頭」其實屬於蝦的「頭胸甲」部位，包含腦、消化器官、肝胰臟、生殖腺等器官；由於蝦消化速度快，消化完的排泄物會透過腸腺排出體外，因此吸蝦頭時並不會吸到排泄物，只會有尚待消化的動物碎片，蝦的排泄物主要集中在蝦的腹結背側的腸腺裡，所以只要去除腸腺就能避免食用到蝦的排泄物。

農委會針對食安問題解答，「蝦子為什麼容易變黑？是不是鮮度不佳？」答案是蝦子變黑是因體內酵素作用形成黑色素所致，與鮮度沒有直接關係。煮熟後將蝦子頭部和背部分離，用鼻子嗅聞即可判斷，如無異臭味就表示很新鮮。過去《元氣網》曾報導提醒，蝦頭容易富集重金屬，但正規餐廳應會要求水產養殖業者不能使用重金屬超標的水域養殖，在烹煮熟透後仍可安心食用；而民眾食用蝦類時，真正不能吃的部位其實是蝦鰓（頭部靠近口器那一側）和蝦腸，此處是蝦進行過濾食物和排泄的地方，一般會有排泄物殘留，蝦死後還會有細菌滋生，要特別注意。

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