荃灣生果檔買2磅荔枝　要求走枝葉遭拒　街坊：買荔枝唔係買樹枝

踏入夏季，各款消暑生果陸續上市，香甜多汁的荔枝是不少人的心頭好。有荃灣街坊稱在楊屋道一生果檔購買共值40元的荔枝時，認為連着枝葉的荔枝不夠抵買，要求檔主「走枝走葉」遭拒，回家後發文大呻：「我係買荔枝唔係買樹枝。」帖文引來網民討論，不少人認為樓主要求過份，亦有人反「教精」他，直指連着枝葉的荔枝才更新鮮。



有荃灣街坊稱在楊屋道一生果檔購買共值40元的荔枝時，認為連着枝葉的荔枝不夠抵買，要求檔主「走枝走葉」遭拒，引來網民討論。（fb「荃灣人」圖片）

該名網民於facebook群組「荃灣人」發文，稱日前在楊屋道街市附近一生果檔購買標價30元2磅的荔枝。從他上載的相片可見，荔枝放滿大半個透明碗的容量，旁邊則有大堆枝葉，他指相中荔枝價值40元，去除枝葉後數到共有57粒。

樓主表示，生果檔共有兩籮荔枝出售，其中一籮為已去除枝葉的淨荔枝。他看到後認為淨荔枝較「抵買」，逐要求店員「走枝葉」但遭拒絕，「我同阿姐講，『我係買荔枝唔係買樹枝』，跟住佢完全唔理我」、「最搞笑係我見住佢將荔枝拆樹枝，放去另一個籮度，嗰啲佢又唔畀我」。

帖文引來網民討論，不少人指出荔枝一向連同枝葉一同秤重，認為樓主「走枝葉」的要求過份，「你秤下，雖然多，但應該唔太重㗎咋喎。你買無枝嗰啲分分鐘爛嘅無得食，畀80粒你有乜用」。亦有人「教精」樓主，指出枝葉是反映荔枝質素的重要指標，「有樹枝代表新鲜，我不喜歡甩開的，唔放得耐，易爛」、「阿媽教落，無枝唔好買」、「通常連枝、唔連枝一樣錢，連枝新鮮啲可以放耐啲、拜神好睇啲，唔連枝一樣錢但多啲」。

進食荔枝時3個注意事項▼▼▼

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本港食物安全中心曾在fb發文，提醒市民縱使在荔枝當造季節也要注意節制，指荔枝雖美味，惟過量食用荔枝會引發疾病，中心引述美國和印度科學家研究指，荔枝的兩種天然化學物質hypoglycin A 及MCPG（未成熟的荔枝含量更高），會抑制人體產生葡萄糖，令人出現抽搐、昏迷、甚至死亡，幼童更屬於高危。

中心警告患者輕則頭暈噁心、腹痛腹瀉，重者抽搐、血壓下降，甚至危及生命，為安全起見，建議一般成人每天吃荔枝最好控制在300克以内（約10粒），兒童一次食用不超過5粒為宜，切忌空腹食用，最好在兩餐之間食用，而糖尿病患者食用荔枝可引起血糖波動，更應少吃。