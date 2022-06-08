放肆！野豬游渡海泳闖海灘　猛撞女子再咬一啖　1個原因捉唔住

野豬是游泳高手，游水渡海闖海灘咁放肆？西班牙海灘近日發生野豬撞人事件，當時1隻野豬突然從海面竄出，徑直往人群衝去。1名行動不便的婦人閃避不及遭撞倒，小腿更被野豬咬了一口，幸送院後並無大礙。救生員及民眾合力驅趕野豬，但野豬靈活躲避，加上牠剛上水，身上皮毛濕滑令人難以捉緊，最終牠橫衝直撞後消失在食肆附近。



野豬日前闖進西班牙貝尼多爾姆以北的阿爾比爾海灘，更咬傷1名婦人，野豬最後向酒吧、咖啡店方向逃去。（fb專頁「BenidormLovers」圖片）

綜合外媒報道，事發於上周五（3日），現場位於西班牙貝尼多爾姆（Benidorm）以北的阿爾比爾海灘（El Albir Beach）對外海域，有船員最先在淺水區海面發現野豬的身影並發出警告。海灘上的救生員察覺異樣時，見到野豬已經游近岸邊，他們即時衝到淺水區試圖捕捉野豬。但由於曾浸泡在水中的野豬皮毛濕滑，救生員們無法捉住牠，便改為警告及疏散海灘上的市民。野豬在場找尋空隙，敏捷地從包圍中突圍，徑直往人群衝去。

不少正在曬日光浴的遊客被嚇得慌不擇路，場面混亂，1名67歲行動不便的女遊客走避不及被撞，再遭野豬咬了一口後跌坐在沙灘地上，有人即時為她沖洗傷口。救生員們嘗試繼續把野豬趕離海灘範圍，但野豬靈敏地逃向酒吧、咖啡店方向，隨即去向未明。腿部受傷的婦人則被送到當地醫院接受治療，並無大礙，只需服用藥物以防傷口感染。

當局相信該野豬是來自附近的塞拉格拉達自然公園（Serra Gelada Natural Park），但未知如何從園中逃離，又指疫情期間野豬為了覓食而闖入市鎮的事件愈發頻繁，但經海路誤闖就不常見，會調查為何野豬在海面上出現。

（綜合）