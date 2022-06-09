搭短途的士付$100元待找續　遭司機晦氣狂鬧　港女斥：有心撩交嗌

乘搭的士時若乘客能準備「散紙」當然可令付款過程更方便，但司機也有責任準備足夠現金作找續之用。有網民於討論區發文講述乘的士的不快經歷，指凌晨放工後乘短途的士回家，車費約為32元，她取出104元繳付車費，希望司機找回70元。沒料司機突然大聲斥責她，一度稱「冇散紙」，其後才取出現金找續，期間更一直怒罵她，令她感到生氣又委屈，直指對方有意「蝦女人」及「撩交嗌」。



有網民指凌晨放工後乘短途的士回家，車費約為32元，她取出104元繳付車費，希望司機找回70元，沒料司機一度稱「冇散紙」，又突然大聲斥責她，令她感到生氣又委屈。（示意圖/資料圖片）

該名女網民於親子王國討論區發文，稱今日（8日）凌晨12時許於新蒲崗下班時已夜深，故選擇乘的士回家，車程約5分鐘，到達目的地時車費為32.5元。樓主指當時身上只有100元鈔票，「我畀100蚊紙加多$4，諗住司機找$70就OK啦」，沒料付款時突然遭司機大罵，對方一度稱「冇散紙」，「我話『我都冇喎』，跟住（佢）就開始發癲，勁晦氣」。

樓主不甘無辜被罵，表示「我都唔係畀$500，我$100你都冇散紙」，惟司機並無理會，繼續怒罵她，「係咁鬧，發癲，一路數錢一路鬧，即係其實佢有散紙」。她忍不住反斥對方「你冇嘢呀」，雙方一人一句對罵，直至她下車後，司機仍未收口，「仲較低個窗叫我去死」，令她委屈又憤怒，「我嗰下真係好想走去星佢幾巴」。

樓主坦言不認為自己有做錯，並指車程途中一直保持禮貌，直至付款時突然被罵才反駁，質疑司機有意「蝦女人」，「佢係揾位發脾四，點解而家啲的士司機可以咁樣」。她又指，下車後記住了該的士的車牌號碼，正考慮就事件投訴司機，「呢啲人就係持住無人投訴到佢，所以衰到咁」。

樓主坦言不認為自己有做錯，並指車程途中一直保持禮貌，直至付款時突然疫罵才反駁，質疑司機有意「蝦女人」。（資料圖片）

帖文引來網民討論，不少人同情樓主遭遇，「遇到呢啲司機真係好嬲，已經好攰仲要受佢呢啲氣」、「的士司機心情唔好，就搵樓主嚟發洩」、「我唔會理佢，我會同佢鬥坐喺度鬥長命，你冇得找，你諗方法，唔係我諗方法。冇嘢需要拗，佢返工嘅時間就係錢，你睇下佢緊張定你緊張」。

亦有人認為事發時已夜深，加上樓主獨自1人，應先保障自身安全，「其實係嫌你車程短，搵位發洩。下次唔好同佢嘈了，夜媽媽好危險」、「明白你嬲，但始終你又得一個人，下次唔好嘈，你一言我一語對事情無幫助，只為啖氣，免得有乜事自己蝕底」。

根據運輸署發出的《香港的士服務指南》，的士車費找續指引指出，法例規定的士司機須攜帶不少於100元的港元紙幣和硬幣零錢供找續之用，司機若未能為500元或1000元面額港幣提供找續，則不屬違例。若乘客隨身只攜有500或1000港元面額紙幣時，則應在租用的士前詢問司機能否提供找續。不過指引亦建議，當遇到找續困難的情況時，的士司機與乘客應以互諒互讓的態度，共同尋找解決問題的方法。