【假西瓜疑雲】街市$10迷你西瓜　口感如一塊塊紙巾　專家咁解釋

炎炎夏日，不少人都愛吃西瓜消消暑，但有市民投訴指，疑似在街市買到假西瓜，果肉咬下去較煙韌如紙巾，口感極奇怪，嚇得立即吐出來，有人甚至懷疑果農將紙張添加在西瓜內造假。不過，有本地果農則相信並非造假，只是西瓜較老身時有可能出現瓜囊物質，而品種及種植條件均會帶來影響差異。

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有市民近日在青衣一個街市生果檔購買了迷你西瓜，「見佢咁細個幾得意就買來試試」，誰知第一啖就發現有渣，咬下去口感有點煙韌，形容就如紙巾一樣，因而立刻吐出來，但再吃第二啖時還是咬到「紙巾」，直言「十蚊雞買到高技術彷真西瓜又覺得幾抵」。

另外，地區facebook專頁「孚聲」日前亦分享一段影片，指有街坊在美孚生果舖買到疑似假西瓜，從影片可見情況如上述的10元迷你西瓜相似，果肉之間藏有不少如紙張的物體。「刮出嚟係紙」 ↓↓↓

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歐羅有機農場負責人黃如榮接受《香港01》訪問時指，相信涉事西瓜不是造假，因西瓜成本不貴，無需要將「紙巾、海棉」等添加入內，認為市民吃到如紙張一樣的物體應是纖維部分。他指出，如西瓜種植時間過長未採收，就會出現瓜囊物質，口感跟紙巾相似，另外亦會因應品種、氣候、種植時間和條件或出現這個狀況，若情況輕微屬正常。

黃如榮又認為，若情況嚴重亦可能是品種不同，以往這種口感的西瓜多數會被市場排除，但可能相中西瓜是新品種，因而未有詳細的測試。

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歐羅有機農場負責人黃如榮。（受訪者提供圖片）

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