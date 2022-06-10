男生怕女同學唔知醒去高考急報警　交通警趕去叫起床　遭網民鬧爆

女同學不接電話就報警，原來怕她忘記考高考？江西警方日前收到1名男生報案，稱女同學當天要高考，打電話一直不接，怕她睡過頭忘記考試。交通警隨即趕去賓館找女同學，敲門後對方大吃一驚，連忙道歉。事件被網民鬧爆，「要是真能忘記高考那也是挺猛的」，批評他們浪費警力。



交警取得女同學賓館地址及房號後上去敲門。（微博影片截圖）

江西南昌警方6月8日接到男生報案，他的女同學當天要參加高考，但電話一直打不通，擔心她睡過頭。交通警取得女同學所住賓館地址及房號後，馬上趕去查看，上到房間敲門，問應門女生是否今天高考，對方大呼「嚇死我了」，交警解釋是朋友怕她們睡過頭報了警，女生連忙說「不好意思、麻煩你們了」。

事件被網民鬧爆，質疑學生不着緊高考又浪費警力，居然可以睡過頭，「到底着不着急」、「一年比一年奇葩，她考不考是自己的事」、「真浪費資源…自己對自己的事都不上心，還能忘記高考？」。有人提醒其實考生可以叫前台員工幫忙叫起床，「我考研時都跟前台的人說，到點我沒接電話就直接用備用鑰匙進來吧」。

不過，有網民直指只是男生過度反應，怕女同學睡過頭，「又沒有真的睡過頭啊，只是男的擔心啊」，片中她已經換好衣服準備出門，「有沒有一種可能只是女生不想接那個男生電話？」。

（綜合）