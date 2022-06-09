Rolex｜觀塘遺失勞力士Daytona　港男重酬望尋回名錶：有紀念價值

名貴物品必須跟身！有港男網上發文，指昨日（8日）凌晨在觀塘開源道「飲大咗」，不幸遺失1隻勞力士Daytona手錶，明言手錶非常有紀念價值，願意重酬希望能夠尋回。不過不少網民也認為手錶「凶多吉少」，直指手錶價值高昂，即使有人拾獲也未必願意交出，「個酬重得過隻錶可能有人幫你」。



有港男指昨日（8日）凌晨在觀塘開源道「飲大咗」，不幸遺失1隻勞力士Daytona手錶，明言手錶非常有紀念價值，願意重酬希望能夠尋回。（fb「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」圖片）

該名慘失名錶的網民於facebook群組發文，表示昨日（8日）凌晨約3時半至5時45分左右，在觀塘開源道47號1個報紙檔附近「飲大咗」，其後發現手上戴着的勞力士Daytona手錶不翼而飛，希望該時段途經該處的行人或駕駛者能幫忙，「想搵下有冇車cam」。樓主指，手錶對他來說「很有紀念價值」，明白尋回機會渺茫，但仍希望一試，表明願意提供「重酬」。

帖文一出引來網民熱議，不少人對樓主如何遺失名錶感好奇，「隻錶戴喺手點解會甩咗咁搞笑」、「其實意思係咪飲醉斷片，醒返喺報紙檔唔見咗隻錶，想睇下係咪有人趁你斷片除咗隻錶咁呀？想問下有冇車cam影到事發經過？」、「反而想知點樣可以喺報檔逗留兩粒鐘」。

樓主坦言事發時在觀塘開源道47號1個報紙檔附近「飲大咗」，其後發現手上戴着的勞力士Daytona手錶不翼而飛，希望該時段途經該處的行人或駕駛者能幫忙，「想搵下有冇車cam」。（Google地圖截圖）

亦有網民斷言樓主難以找回手錶，「飲完酒咁就跌咗隻勞，搵到機會係零」、「個酬重得過隻錶可能有人幫你」、「攞咗條友都同你講，我咁都執到，隻錶對我嚟講都好有紀念價值」、「凌晨3點先唔好講有冇車cam，有幾多架車經過都係一個問題」、「咁有價值，已經俾人留為紀念」、「好心飲咗酒會斷片嘅人就唔好戴貴重嘢，俾人除得出嚟仲點會搵得返」。

翻查資料，勞力士Daytona被喻為品牌的「錶王」系列，官方售價由11萬港元起跳，由於生產數量較其他系列少，市場上一直供不應求，具有升值潛力，「炒價」隨時為標價的兩倍或以上，連二手及古董款式亦有價有市。而與樓主相片中款式類似的手錶為勞力士Cosmograph Daytona，金色及俗稱「朱古力」的玫瑰金色官方售價分別為262,100及238,500元。