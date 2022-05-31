小樹懶墮地跟媽媽失散哭哭　救援人員陪伴尋親　結局讓人窩心歡喜

哥斯達黎加美洲豹救援中心（Jaguar Rescue Center）日前發現一隻孤伶伶的小樹懶，牠獨自一個留在地上，似乎因為找不到媽媽而哭泣，救援人員就像發現走失兒童般，陪小樹懶等媽媽找到牠。所幸最後母子團圓，這支成功幫助樹懶尋親的影片也吸引2580萬人觀看。



《今日美國》報道，5月10日一隻似乎迷路的小樹懶出現在奇基塔海灘（Playa Chiquita）的地面上，媽媽已經不見蹤影。救援中心研判小樹懶可能是從樹上掉下來的，由於樹懶媽媽一直往上爬，因此工作人員先帶着小樹懶去給獸醫檢查，確認牠並無大礙。

動物救援員為小樹懶找回媽媽過程（按圖了解）：

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由於小樹懶很健康，也沒有摔傷，救援人員很快地又將牠帶回原地，並錄下小樹懶的哭聲，然後在樹下附近播放，以引起樹懶媽媽的注意。

救援人員耐心地等待，最後終於看見樹懶媽媽的身影，牠正從樹上緩緩下來，從影片中可以看到，牠從救援人員手中接過小樹懶，將牠攬入懷中，這一刻，所有人的心都融化了。

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看見樹懶母子團圓的影片後，網友紛紛留言表示「太感人了，我的眼淚在眼眶打轉。你可以看到媽媽用如此多的愛抱著她的孩子，很開心他們能團圓」、「我很喜歡樹懶，牠們的表情很人性化。這太溫暖了，我感動到哭」。

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