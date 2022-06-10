「Starbucks上帝視角美女」一夜爆紅　現況曝光已變水着寫真偶像

素人正妹嵐芯語因為在Starbucks咖啡店被拍一張「上帝視角」的照片在網路爆紅，一夜之間粉絲暴漲2萬人。她日前受邀拍攝JKF雜封面，換上比堅尼裝，在北海岸沙灘拍攝青春無敵的畫面，在海風跟美景的加持下，上火程度讓粉絲熱血沸騰。



提到在咖啡廳的照片被大量分享引起熱議，她開心表示，當時每天睡醒就有數不完的私訊，要感謝這些粉絲關注讓我名氣上漲，開始有更多的電視邀約和工作機會。甚至有粉絲表示：「如果要從JKF女郎中選出前十大美乳，那肯定要把嵐芯語放在最前面的位置！」

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嵐芯語說：「開始有知名度之後一舉一動都被放大檢視，即使是像正常人生活一樣，還是會遭來網路上大大小小的批評，前陣子因為內分泌失調而體重上升，收到不少惡意留言，坦白說心情真的很差，甚至開始懷疑自己沒資格拍照，後來調整心態讓狀態變更好！」

直播時面對千奇百怪的粉絲互動，慢慢以平常心看待，甚至會幽默回擊找到平衡點。嵐芯語笑說：「有一位名為『點我照片』的用戶，頭貼放私處照，後來自己靈機一動因為當天是兒童節，看到他的尺寸有感而發回他『請問你在幫我們過兒童節嗎』，後來對方立刻下線離開，自己開始用正面思維來解讀，反而讓自己更覺得坦然。」

嵐芯語離開工作模式之後，就像正常人一樣想要獨處放空、放假時最大的興趣就是和毛小孩們玩上一整天。被問到感情觀，嵐芯語説：「贊成交往前先試車，因為早發現、早治療、早解決！至少不會因為時間累積下有了感情牽絆，分手了又很難過！」希望可以找到自己的MR. Right。

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