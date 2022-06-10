10字SOS訊息暗藏求救資訊　醒目網民一睇急報警　助搗破傳銷騙局

意義不明訊息隨時是求救訊號！內地湖北社交平台早前流傳短片，內容包含當地1個社區的環境照片，並有意義不明的10字訊息「一支穿雲箭，S湖O北S」。有醒目網民看過片段，懷疑訊息中的「SOS」文字具有求救意思，遂聯同其他網民「起底」，順利找出相中地點並向警方報案。當地警方根據網民線索，成功在相中社區搗破1個傳銷集團，救出逾10名受困的人。



湖北有網民在社交平台發現1段求救短片，內含具有求救意思的10字訊息「一支穿雲箭，S湖O北S」，遂聯同其他網民「起底」找出相中地點，協助警方搗破傳銷集團。（微博影片截圖）

湖北十堰市公安早前發微博講述「網友立功」的經過，事發上月29日，有當地網民在社交平台留意到1段片段，內容包括1個社區的環境照片，相片從民居單位拍攝，惟單位保安似乎非常嚴密，窗戶均被關上或加上鐵欄。影片發布者在片段簡介中加上共10字的神秘訊息，「一支穿雲箭，S湖O北S」，驟眼看令人摸不着頭腦。

不過有醒目網民發現片段有異，指看似意義不明的訊息暗藏「SOS」3字，認為背後藏有求救意思。一眾網民之後也加入分析，更結合環境線索，「起底」並推測相中社區的位置，紛紛報警反映事件，甚至有人到現場「踩線」視察。

當地警方接獲多宗報案，根據網民提供的線索，派出警員到場，發現該個20多平方尺的單位原來是1個傳銷集團的據點。（微博影片截圖）

當地警方接獲多宗報案，根據網民提供的線索，順利找出疑似有人求救的位置，派出警員到場，發現該個20多平方尺的單位原來是1個傳銷集團的據點。當時屋內有10多人蹲坐在地上懷疑被困，警員逐一核實他們的身份及問話，救出被困人士，同時將傳銷集團成員帶到派出所調查。事後有幫忙報警的網民得知受困人士已獲救，也即時發文報喜：「事情完結，皆大歡喜。」

事件曝光後引來各地網民討論，不少人大讚發現求救訊息的網民非常機智，直指網上力量不容忽視，又建議當局應公開表揚相關網民，「善良又聰明的幾個好心人啊！真的太感謝他們了全部找出來公開表揚！不要讓善人善事沉默」、「好厲害。是我真的就滑走了，想不到這個」、「這幾個網友很棒呀，通過一張照片，分析出具體位置而且而配了圖」。