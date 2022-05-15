台妹網購逾期取貨險被罰5000入獄3年　姊發文求救網友：真有此例

台灣購物平台蝦皮因為方便，加上又常有優惠活動，因此有廣大的使用者。不過近日有網友分享，自己妹妹日前在蝦皮上下單，但因為上課太忙而忘記取貨，隔了幾天後賣家卻傳來了一封威嚇的訊息，寫著買家觸犯民法，會依法律追訴，可判3年以下有期徒刑，罰款台幣5000元（折合約HKD 1317），讓她嚇壞，很擔心妹妹真的被告。



一名女網友在Dcar發文寫道，日前妹妹在蝦皮下單，結果因為上課太忙忘記取貨，隔了幾天後賣家傳了一則訊息來，寫著「超商寄出後未取貨，您已經觸犯民法184法，請賠償我們運費損失100（台幣），請3日內完成賠償，餘期未賠償者我們會法律追訴，可判3年以下有期徒刑，罰款5000（台幣）」。

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原文版主看了相當憂心，不知道是否真的要依照賣家所說的賠償100元（台幣），如果不賠償的話真的會被罰5000元（台幣）嗎「真的很擔心妹妹被告」。此文一出馬上引起網友熱議，有人解答民法184條為因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。 違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。因此賣家去告只能叫買家賠償100元（台幣），沒有任何徒刑，另外告的成本怎樣都超過100元（台幣）。

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也有人貼出蝦皮官方規定，若買家逾期未取，商品會退回原寄件門市，不另外收取費用，蝦皮將會透過App推波賣家貨到門市，請於七日內攜帶證件前往取貨，若退回寄件門市超過七日仍未取，後續將被退到物流中心，此時商品寄回將會產生包裹運費。

但不少網友也認為，「不過既然買了東西沒去拿這行為也是不對」、「只能說不管怎樣沒取貨真的很不行」、「都給那麼多天了是多忙？有沒有心而已不懂有些人明明沒很急著要卻還要買，真的需要才不可能一直拖」、「不取貨真的也很糟糕，人家要吸收你的運費加上定商品的費用，還不見得馬上有人買」。

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