人格障礙｜成因同環境或遺傳有關　一文看清成因、種類及9大症狀

最近一段時間，想必大家都有留意Johnny Depp控告Amber Heard的誹謗案件！法庭上傳喚了大量的專家證人，其中臨床心理學家Dr. Shannon Curry更指出Amber Heard患有邊緣型人格障礙 （Borderline Personality Disorder, BPD）及表演型人格障礙 （Histrionic Personality Disorder）。究竟甚麼是邊緣型人格障礙呢？Gofever高燒邀請了精神科專科張正平醫生，帶大家更深入了解邊緣型人格障礙的特徵及其成因。



甚麼是人格障礙？

精神科專科張正平醫生表示，人格障礙是一種精神科疾病﹕患者的性格特質，包括思想、感受及行為模式，長期及持續地為患者在生活、人際關係、工作等等方面造成影響，並且令自己及身邊的人感到難過及困擾。這是精神科對於人格障礙的廣泛定義。當然這個診斷依然是有很多可以爭議的地方，醫生須要在多方面了解患者的生平，長時間深入地認識患者，才能夠有足夠的資訊去作出判斷。亦是這個原因，人格障礙不是1個醫生們常用的臨床診斷。

人格障礙主要分為3類，分別是多疑型 （Cluster A）、情緒化及衝動型（Cluster B）以及焦慮型 （Cluster C）。「邊緣型人格障礙」及「表演型人格障礙」均屬於Cluster B 類型，其中又以邊緣型人格障礙最為常見。有研究指出全球目前有約1.6%人口患有邊緣型人格障礙，同1個人又可以同時擁有多於1種人格障礙。

了解邊緣型人格障礙兩大成因



張醫生解釋邊緣型人格障礙的成因尚無一個定論，但一些研究認為與以下2大因素相關：

1. 環境因素

張醫生表示，部分患者在幼年時期遇到的不幸或不愉快經歷，包括長期被忽視、長期與父母分離、曾受虐待、父母關係破裂、經常目睹家庭暴力等等，都有機會造成他們在自我身份認同及人格發展方面出現障礙。

2. 腦部異常問題或遺傳

張醫生續指，醫學界早前有研究指部分邊緣型人格障礙患者大腦中與情緒調節及衝動有關的區域發生異常，導致患者情緒容易大起大落。另外，有部分學者認為遺傳因素亦可能是其中一個成因。

患者其中一個症狀是情緒容易發生劇烈轉變，可以突然變得很傷感、很沮喪；亦可以突然間很激動、很暴躁，這些情緒一般可以維持幾小時。（GettyImages）

邊緣型人格障礙9大症狀



至於邊緣型人格障礙患者會出現甚麼症狀呢？張醫生指邊緣型人格障礙的患者對於人際關係、自我形象及情感表現都會極為不穩定，他們容易處於極度負面情緒或突然情緒失控。他們亦同時容易出現抑鬱症、焦慮症、濫藥等等情緒或行為問題。根據『美國精神醫學會』出版的『精神疾病診斷與統計手冊第五版（DSM-5） 』，患者有機會出現以下9項症狀﹕

●強烈又極不穩定的人際關係模式。她們很容易與人建立親密關係，但卻難以持續維繫。他們對別人的看法總是在極端理想化和極度貶低之間不斷變化。

●經常擔心自己會被拋棄。他們極度缺乏安全感，有時甚至會在沒有原因下想像自己被拋棄。他們會不惜一切阻止自己被拋棄，甚至做出一些瘋狂的舉動。

●長期有空虛感。他們極容易感到孤單或覺得被別人遺忘。

●自我形象持續不穩定，在自我認同方面同樣有困難。

●情緒容易發生劇烈轉變。他們可以突然變得很傷感、很沮喪；亦可以突然間很激動、很暴躁，這些情緒一般可以維持幾小時。

●沒緣由地爆發憤怒情緒，同時難以控制自己的憤怒情緒。

●容易出現衝動、不顧後果及危險的行為。這些行為包括非理性消費、賭博、打鬥、吸毒或危險駕駛等等。

●反覆出現自殺念頭或有自殘行為傾向。這些情況一般在感覺被拒絕、被拋棄時容易出現。

●短暫出現與壓力有關的妄想，或解離現象。

邊緣型人格障礙治療方法

最後，張醫生指心理治療是目前常見的邊緣型人格障礙治療方法，心理治療主要是透過與患者進行交流，幫助他們改變自己信念以及思考模式，並引導他們學習如何有效地控制自己的情緒及與他人相處。如果同時出現抑鬱、焦慮、濫藥等等問題，便可能須要藥物治療的配合。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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