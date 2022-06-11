美女患普通感冒入急症　照胃鏡揭食道潰瘍　全因誤犯2個食藥禁忌

台灣女星馮媛甄有著甜美的娃娃音，以及神似林志玲的外表，被封為「小林志玲」，日前因感冒就診，起初吃完2天份的藥後見情況有好轉，就自行停藥，不料病情惡化，二次就醫便有乖乖吃完整個療程，沒想到出現更多症狀，立刻掛急診照胃鏡檢查，發現食道、胃部都有潰瘍，經台醫解釋才知道跟自己錯誤的用藥習慣有很大的關係。



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馮媛甄在節目《醫師好辣》中透露，一開始想說只是單純的小感冒，應該可以靠自己的抵抗力，因此吃藥2天就自行停藥，之後咳得更嚴重、一直流鼻水，再去看診時，台醫叮嚀一定要按照療程將藥全部吃完。回到家後她特地設定鬧鐘，早上8時、中午12時、晚上6時以及睡前9時，聽到鬧鐘響就起來吃藥。結果吃完5天份的藥，竟然胃酸倒流還發燒，緊急就醫照胃鏡，檢查出食道潰爛跟胃潰瘍。

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台醫解釋，是因為她吃藥沒有分飯前飯後，吃完藥就躺回去睡，所以都在食道裡面沾黏。有了這次經驗，馮媛甄從此謹記一定要起身吃藥，喝很多水，甚至會站起來走動。台灣外科醫師陳榮堅提醒，非類固醇的止痛消炎藥，吃完之後絕對不能直接躺下，特別是膠囊型的藥丸，可能會黏在中段的食道，釀成大禍。

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