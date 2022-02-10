食藥禁忌｜服藥後別急於躺下　4種食品忌跟藥同服　特別是這水果

服用藥物的本意是幫助患者恢復健康，但若吃藥方式不對，可能會造成身體更大的負擔。台灣外科醫師江坤俊在「江P醫件事」YouTube提到，吃藥不宜搭配茶、咖啡、牛奶、西柚（葡萄柚），且服用完要「坐正」，不應立即躺下。



江坤俊表示，最正確的服藥方式應該搭配溫開水200毫升，且服用完畢要「坐正」，確保藥物順利抵達胃部。他分享一位婦人的用藥慘況，該婦在吃藥後立即躺下休息，沒想到藥物黏在食道，在頸部附近產生了一個15厘米的膿泡，江坤俊解釋，「有些藥物本身就有一些刺激性，久而久之會造成食道的受傷，甚至可能會穿孔。」

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有些人因為藥味苦，喜歡搭配茶、咖啡、牛奶等有味道的飲品服藥，但此舉可能影響藥物的效果。江坤俊說明，牛奶中的鈣離子會造成藥物吸收不良、降低藥效；而咖啡、茶等具有咖啡因的飲品不利於鎮定，且因為容易利尿，很快就會把藥排出體外。

此外，江坤俊強調「西柚」是最危險的吃藥禁忌，因為西柚含有特定成分會影響肝臟的酵素作用，當原先負責代謝藥物的酵素失靈，就會造成「藥效放大」。江坤俊舉例，假設吃了一顆降血壓的藥，但因吃了西柚，造成酵素效果不佳，「這一顆的效果，就可能變成三顆、四顆，所以你就可能造成嚴重的低血壓。」

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