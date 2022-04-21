食藥禁忌｜維他命和藥物也有交互作用？4種配搭隨時引發副作用

不少人都有補充維他命的習慣​，但你可知道，維他命和藥物也會有交互作用嗎？​



台灣食藥署提醒，維他命不只是食品，​高濃度的維他命也是屬於藥品的範疇，如果不當使用，也可能會造成藥品的交互作用。​

維他命和藥物也會交互作用！（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣食藥署舉例以下常見維他命與藥物的交互作用​：

1. 含鋁制酸劑

含鋁製酸劑是常見的胃藥成分之一，併用維他命C可能會導致鋁的吸收度上升，造成副作用增加；如果腎功能不好的人，盡量避免合併使用。​

2. 抗凝血劑

維他命K常見在深綠色蔬菜中，可能會減少抗凝血劑華法林（Warfarin） 的藥效；而維他命E則會增強其藥效，如果有在服用抗凝血劑的病患，記得要和醫生及藥劑師確認。​

3. 化療藥物

部分的化療藥物與葉酸會有交互作用，併用可能會造成藥物作用上升，進而導致嚴重的副作用。​

4. 柏金遜症用藥

維他命B6會抑制多巴胺前驅物左多巴（levodopa），讓左多巴無法進入到中樞神經，導致藥效降低，不過，目前已經有複方的柏金遜症藥物可以解決這個問題。​

吃維他命C真能預防感冒？

另外，維他命C也是人們經常服用的營養補充品，不少人認為，維他命C作用多、能夠預防感冒，是真的嗎？​食藥署說明，維他命C是一種水溶性維他命，​且無法由身體自行合成，平時可以由柑橘類水果或是多種蔬菜中取得​。

台灣食藥署指出，在2013年的一篇研究結果顯示，​常規的服用維他命C，​對一般大眾而言，​並無法有效的減少感冒的發生​，但對於處在極限環境下的運動員，​例如馬拉松或是滑雪者，​則可以降低50％的感冒發生率。​

不過研究也顯示，每天服用至少200毫克的維他命C​，可以小幅的減少感冒發生後症狀持續的時間；換句話說，​就是能讓感冒好得快一點。台灣​食藥署強調，感冒主要還是需要靠多休息、多喝水，用自體免疫力來對抗​病毒，如果感冒症狀較嚴重，建議到藥局諮詢藥劑師或是尋求醫生協助​。

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