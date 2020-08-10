「小林志玲」38歲馮媛甄獲激讚似少女　再嫁富二代做幸福少奶

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台灣女星馮媛甄參加綜藝節目出道，因樣貌甜美加上天生「娃娃音」而獲封為「小林志玲」，後來更紅到拍電視劇同電影。不過2015年馮媛甄下嫁賽車手林帛亨後就淡出演藝圈，近年轉型當網紅，樣貌與身材十年如一日，獲網民激讚：「根本是少女！」。

馮媛甄於2002年參加台灣綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》而出道。（影片截圖）

馮媛甄於2002年參加台灣綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》的「超級桃花美少女」單元而出道，憑著精緻五官配「娃娃音」獲封為「小林志玲」，人氣亦隨之急升，除了在各大綜藝節目露面，馮媛甄亦獲邀演出多部影視作品，包括劇集《牽牛的夏天》及電影《我的野蠻女友2》等。

馮媛甄上載11年前舊照，跟現在幾乎無變化。（IG圖片）

不過多年來馮媛甄似乎不太熱衷於在演藝圈出人頭地，反而一心要當人妻，原來早於2008年與制作人孫樂欣在美國拉斯維加斯秘密簽紙結婚，到2011年離婚時才公開已婚消息。之後馮媛甄在2015年迎來第二段婚姻，下嫁坐擁30億台幣的富二代兼賽車手林帛亨。

馮媛甄二嫁富二代，做幸福少奶奶。（IG圖片）

婚後的馮媛甄已淡出演藝圈，專心湊女及經營網上生意，自己做生招牌轉營當網紅。雖然已脫離藝人身份，但馮媛甄的外貌與身材絲毫沒走樣，當上媽媽後亦保持少女般的狀態，完全不像38歲，難怪網民都大讚她是最強美魔女。

點擊下圖睇馮媛甄近照

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