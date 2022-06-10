亡命追巴士！乘客以身擋巴士阻出車　車長極震驚：自私同非常危險

追巴士可能是都市人最常做的「運動」，但如果巴士已關門離站，就不要勉強，否則發生意外恐累己累人。有服務屯門區的巴士車長在網上吐露心聲，指早上繁忙時間遇到1件令他震驚的事，當時有一大群乘客嘗試「追車尾」，甚至不惜以身擋車，企圖阻撓巴士出車。車長批評該行為自私又危險，一旦不小心被撞傷，該區的交通就會被「買起」。

車長在帖文中勸喻市民預早些時間等車，若見到巴士已關門準備打燈離開時，請勿阻礙巴士離開。區內居民紛紛讚賞該車長語重心長，又指繁忙時間巴士班次很密，勸勿因多等數分鐘而做出危險動作。



該車長表示，有一大群乘客嘗試「追車尾」，甚至不惜以身擋車，企圖阻撓巴士出車，批評行為自私又危險。（資料圖片）

facebook專頁「屯碼牛牛」昨日（9日）刊出1名巴士車長的投稿，指自己長期服務屯門碼頭區，而碼頭區的居民大部分都很有人情味，會體諒車長的辛勞，由於該區人口太多，13個屋苑合共近7萬人，因此該區的巴士班次是全屯門最頻密，某些長途路線繁忙時間甚至達到3分鐘一班。

惟他當天遇到1件令自己震驚的事，指早上繁忙時間很多客人在總站內嘗試追車尾，甚至不惜一切以身擋車，企圖阻撓巴士出車。車長批評這種行為自私和非常危險，「因為萬一真係唔小心撞到人嘅話，成個碼頭區嘅交通就比你一個人買起。巴士塞住總站無法出車」。

車長勸喻乘客可預早時間等車，如見到巴士前門已關門，並準備打燈離開時，請勿阻礙巴士離開。（資料圖片）

車長勸喻乘客可預早時間等車，如見到巴士前門已關門，並準備打燈離開時，請勿阻礙巴士離開，「我相信係繁忙時間5分鐘內點都會一架出嚟」。他指，假如司機好心開門讓追車乘客上車，「之後就會成炸人衝過嚟上巴士」，到下一班車準備開出時，上一班車仍在上客，這情況不但導致中途站乘客無位坐，「仲要逼到沙甸魚咁」，而下班車卻完全空車離開。

他又溫馨提示，有好心車長會早10秒打燈，示意準備駛出，「如果趕到就趕，如果車長真係要關門離開，請勿嘗試阻撓開出。我相信車長已經盡哂人事遲左10-20秒開出，再唔開出就影響到準時上車嘅人，多謝合作」。

網民對車長的貼心勸告表示讚賞，「樓主說話文雅得嚟，點到即止」，又感激他對巴士運作詳細解釋，直指任何時候都不應以身擋身去攔截巴士，否則一旦發生撞傷人事故，無論傷者、車長抑或車上乘客都是受害者。