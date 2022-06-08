巴士乘客戴尿片當口罩　有人不滿報警擾攘半小時　網民斥冇同情心

本港口罩令仍然持續，在公眾地方都須佩戴口罩，不過部分有合法權限或辯解的人則可獲豁免。有網民發文指，日前乘搭巴士時突然停在路邊達10多分鐘，原來下層有疑似精神問題人士以尿片當口罩，引起其他人不滿，最終警方到場調停。樓主直斥報警者缺德，且對弱勢社群缺乏同情心，引來網民熱議。



有網民發文指，日前乘搭巴士時突然停在路邊達10多分鐘，原來下層有疑似精神問題人士以尿片當口罩，引起其他人不滿，最終警方到場調停。（FB「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

該網民在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」，指本周日（5日）晚上乘搭巴士由石澳前往筲箕灣期間，巴士停在女童軍訓練中心站，呆等了10分鐘後有警車到場，下層亦開始傳來嘈吵聲，不知發生何事的上層乘客則鼓躁要求開車。

經了解後，原來下層有乘客沒有戴上口罩，只用尿片遮嘴，引起其他人不滿報警，惟樓主則懷疑該名無罩乘客是精神病患者，「佢有佢自己世界，最好唔好特登搞佢」，又批評報警者缺德，並對弱勢社群欠缺同情心，「咁樣hold（留住）成車人半個鐘？我哋睇住1架、2架9號、14號不斷過頭，自己就呆等」。

最終樓主不想在車上呆等，選擇下車步行，其間見到有救護車經過，相信是將涉事者送院，「其實去到A&E（急症室）都冇嘢做到，俾佢瞓幾個鐘，醫生睇完都係要佢走。何必要咁樣？」。

帖文引起熱烈討論及轉發，有網民批評港人最愛「乜Q都投訴」，揶揄「如果見一個冇戴口罩報一次警，咁出一次街都好唔得閒？」，又認為對精神病患者應予以體諒，「搞佢，刺激到佢仲大煲」；不過有人認為戴口罩最主要是保護其他人，勸喻不果的確較難處理，報警都無可厚非；有網民則認為最好的方法還是自己離開，「勸過之後都唔肯聽，又發現佢行為有問題，咁就無謂勉強下去，唯有自己醒啲閃人啦」。